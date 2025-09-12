「怖いって」階段の奥から顔だけニョキッ！闇の中から見つめる猫ちゃん
お分かりいただけるだろうか？
仄暗い廊下の奥、階段の影からひょっこりと飛び出した小さな顔。黒くて丸い目でじっとカメラを見つめるその顔の主は……。
■ 廊下の奥に浮かぶ小さな顔
このほど飼い主さんがXに「怖いって」というコメントともに投稿したのは、消灯した自宅廊下を写した1枚。
よく見ると廊下の奥、階段の影から小さな顔の上半分が覗いています。黒い目でじっとカメラを見つめてくるその顔の主は、スコティッシュフォールドの男の子・セラくんです。
拡大された写真の方を見るとかわいさしか感じないのですが、遠目に見るとこれはちょっとしたホラー。顔だけ、というのがまたいい味を出しています。
■ 飼い主さんを驚かせた“目出しスタイル”
就寝する前に廊下に出た際、ふと視線を感じた飼い主さん。じっと目を凝らすと、写真の状態でいるセラくんに気が付き、思わず声が出てしまったそう。
階段を上りきったところで転がっているのはセラくんにとってはよくある光景のようですが、今回のような目出しスタイルは初めて。今まで見たことのない姿なら、余計に焦ってしまいますね。
■ しばしの睨み合いのあと……
不意打ちで待ち受けていたセラくんと、飼い主さんはそのまましばらく睨み合いに。確かにこの状況はどう出るのが正解なのか分かりません。
やがてセラくんの方が先に折れ、階段を降りて姿を消していったそうです。夢か現実かわからない、なんとも言えない不思議な時間を過ごした飼い主さん。「今となっては、あれは猫だったのか定かではありません、そんな夏の出来事です」と話しています。
果たして本当にセラくんだったのか、それとも……。セラくん自身に聞けないのが、残念でなりません。
— 今日、セラ (@sera230813) September 8, 2025
＜記事化協力＞
「今日、セラ」さん（@sera230813）
（ヨシクラミク）Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025091201.html