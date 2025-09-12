ÊÆ»Ê²ñ¤¬Àä»¿¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¤Î°ÛÇ½¤µ¡¡¡ÈºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô¡É¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È¤ÎÂç°ìÈÖÁ°¤ËËÜ¾ì¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÂ¾¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò·Þ¤¨·â¤Ä°æ¾å¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤Î¹â¤Þ¤ëÌ¾¸Å²°·èÀï¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢WBAÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¡ÈMJ¡É¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÜÅó¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç°µÅÝ¡ª °æ¾å¾°Ìï¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹·âÇË¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥¤Ï°æ¾åËÜ¿Í¤«¤é¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ±¤«¤·¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò¡Ö²áµîºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¡¢Äë·ý¥¸¥à¤Ø¤Î½Ð·Î¸Å¤Ê¤É»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÁí¹çÎÏ¤Ç¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬¾å¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÄ©Àï¼Ô¤òÇË¤ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾Íº¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡ØThe Ring¡Ù¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¡ÖINSIDE THE RING¡×¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤È¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÎÂÐ·è¤ò½ä¤Ã¤Æ»î¹çÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡£¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥é¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¸å¼Ô¤¬¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´í¸±¤ÊÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÉáÄÌ¤ËÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£²áµî4³¬µé¤Ç¡È¥Ù¥¹¥È¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁê¼ê¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÃ±¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Î³¬µé¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤ÁÁ´°÷¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£º£ÅÙ¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¡£Èà¤ÏÅ¾µé¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡Øº£¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦´êË¾¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¸ØÂç¹¹ð¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òËÜµ¤¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ê¤ó¤À¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¡£ËÜÅö¤ËË¾¤Þ¤ì¤ëÁ´°÷¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸µWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈà¡Ê°æ¾å¡Ë¤¬PFP¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÍýÍ³¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«Á´Éô¤ÎÆ°¤¤¬¤ä¤Ð¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÝ¤·ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤¼¡© ¤½¤ó¤Ê¥¤¥Î¥¦¥¨¤ò¥È¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ð¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ËÜ¾ì¤Ç¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë·èÃå¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡£¥´¥ó¥°¤Î½Ö´Ö¤¬¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
