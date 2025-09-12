¡ÚßõÎõ¡ª MLB¡õNPB¥¿¥¤¥È¥ëºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊPart2¡Ë¡Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÊá¼ê¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡Ö¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿62ËÜÎÝÂÇ¡×¤Ê¤ë¤«!?
¸½ºß¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î51ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¥í¡¼¥ê¡¼¡£Ëè·î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»ºÃæ
¥·¡¼¥º¥ó¤â²Â¶¤ËÆþ¤ê¡¢"¸Ä"¤ÎÀï¤¤¤â·ã²½¡£ÆüÊÆ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¡¡MLBËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿°Ê³°¤Ë¤â¡ª
¢¨À®ÀÓ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö9·î3Æü¸½ºß
¢£Êá¼ê¡õÎ¾ÂÇ¤Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÊÁª¼ê
º£µ¨¤ÎMLB¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®50¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ç¤â¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤â¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤À¡£
¡Ö¥í¡¼¥ê¡¼¤ÏÊá¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£Êá¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤¬4Ç¯Á°¤ËµÏ¿¤·¤¿48ËÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢8·îÃæ¤Ë·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¡¢¸½ºß¤Ï51ËÜ¤Þ¤ÇÎÌ»º¡£
¤Þ¤¿¡¢º¸±¦Î¾ÂÇ¤Á¤Î50ËÜÄ¶¤¨¤Ïà»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë¡ÊÅö»þ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬1961Ç¯¤Ë54ËÜ¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡×
¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£º£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎËÜÎÝÂÇ¶¥Áè¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢Êá¼ê»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤â¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ÆÂÇ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥í¡¼¥ê¡¼¤Ïº¸±¦¤É¤Á¤é¤â¤¤¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÅ¾¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£±¦ÂÇ¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê°ìÈ¯¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£ºÆ¸½À¤â¹â¤¯¡¢ÁêÅö¤ÊÎý½¬ÎÌ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢MLB¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬´¶Ã²¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÅÏ«Æ¯¤ÎÊá¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º¸±¦Î¾ÂÇÀÊ¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¡Ö¼«·³¤Î²¿¿Í¤â¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤éÇÛµå¤ò¹Í¤¨¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¸¦µæ¤·¡¢¤µ¤é¤Ëº¸±¦Î¾ÂÇÀÊ¤ÎÎý½¬¤â¤¹¤ë¡£ÂçÊÑ¤Ê»Å»öÎÌ¡¢Îý½¬ÎÌ¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£ÂçÃ«¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ÇÌò³ä¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤À¤±¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤âÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°Ç½ÎÏ¤â¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤â¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤¬ÀµÊá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÅê¼ê¿Ø¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥É¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ê¡¼¡£¤À¤¬¡¢»Ä¤ê1¥õ·î¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëµÏ¿¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Þ¥ó¥È¥ë¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¡×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2022Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥·¡¼¥º¥ó62ËÜÎÝÂÇ¡×¤Î¥ê¡¼¥°µÏ¿¹¹¿·¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òÁè¤¦Áê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÏ¿¤ò¹¹¿·¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊá¼ê¤¬62ËÜ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Âç°Î¶È¤Ç¤¹¡×
º£µ¨¡¢5·î¤È6·î¤Ë¤Ï·î´Ö11ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»Ä¤ê1¥õ·î¤Ç11ËÜÎÝÂÇ¤Ï·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢7·î¤È8·î¤Ï2¥õ·îÏ¢Â³¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨¤¬1³äÂæ¤ÈÄãÌÂ¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£MLB¤ÏÆüËÜµå³¦¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤Î¾¡Éé¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´·½¬¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼Ô¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËÎÌ»º¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï·î´Ö10ËÜÎÝÂÇ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸Ä¶¤¨¤Î¿·µÏ¿¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢30¡Á35¡óÄøÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤â¸µÊá¼ê¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤ÇÊá¼ê·Ð¸³¼Ô¤¬ËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Îò»ËÅª¤Ê»ö·ï¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
