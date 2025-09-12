【パ・リーグ順位表】首位・ソフトバンク3連敗で日本ハムとのゲーム差が2に縮まる
プロ野球パ・リーグは11日、各地で2試合が行われました。
2位日本ハムは初回、レイエス選手のタイムリー2ベースヒットを皮切りに郡司裕也選手、清宮幸太郎選手の3連打で3得点をあげると、さらに攻撃は続きこの回打者一巡で一挙6得点を奪いました。4点差とされた6回には押し出しで1点を奪うと、代打の万波中正選手のタイムリーで10点目。4人の投手陣でリードを守った日本ハムがオリックスに10-4で勝利しました。
ロッテと対戦した首位・ソフトバンクは先発の大関友久投手が2回までに4失点で降板すると、3回から登板した上茶谷大河投手はソト選手にホームランを浴びるなど3イニング5失点。打線は種市篤暉投手に8回2安打に抑えられ、1-9で敗れ3連敗となりました。
▽11日のパ・リーグ結果
◆日本ハム10-4オリックス
勝利投手【日本ハム】北山亘基(9勝5敗)
敗戦投手【オリックス】東松快征(2敗)
本塁打【オリックス】西野真弘6号
勝利投手【ロッテ】種市篤暉(7勝7敗)
敗戦投手【ソフトバンク】大関 友久(12勝5敗)
本塁打【ロッテ】西川史礁3号、ソト12号