プロ野球パ・リーグは11日、各地で2試合が行われました。

2位日本ハムは初回、レイエス選手のタイムリー2ベースヒットを皮切りに郡司裕也選手、清宮幸太郎選手の3連打で3得点をあげると、さらに攻撃は続きこの回打者一巡で一挙6得点を奪いました。4点差とされた6回には押し出しで1点を奪うと、代打の万波中正選手のタイムリーで10点目。4人の投手陣でリードを守った日本ハムがオリックスに10-4で勝利しました。

ロッテと対戦した首位・ソフトバンクは先発の大関友久投手が2回までに4失点で降板すると、3回から登板した上茶谷大河投手はソト選手にホームランを浴びるなど3イニング5失点。打線は種市篤暉投手に8回2安打に抑えられ、1-9で敗れ3連敗となりました。

▽11日のパ・リーグ結果

◆日本ハム10-4オリックス

勝利投手【日本ハム】北山亘基(9勝5敗)

敗戦投手【オリックス】東松快征(2敗)

本塁打【オリックス】西野真弘6号

◆ロッテ9-1ソフトバンク勝利投手【ロッテ】種市篤暉(7勝7敗)敗戦投手【ソフトバンク】大関 友久(12勝5敗)本塁打【ロッテ】西川史礁3号、ソト12号