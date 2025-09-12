今年で結成４１周年のロックバンド「ＰＥＲＳＯＮＺ」が、１０月９日に東京・イオンシネマ板橋で初の映画館イベント「ＰＥＲＳＯＮＺ ＬＩＶＥ ＭＯＶＩＥ ｉｎ ＡＥＯＮ ＣＩＮＥＭＡ」を開催することが１１日、分かった。

当日は「ＰＥＲＳＯＮＺのライブ映像でたどるヒストリー」をテーマに、数々のライブ映像をもとに構成されたスペシャルな映像を上映予定。この映像は今回のイベント以外では上映予定がなく、スタンディングＯＫ、サイリウムなど応援用グッズの使用ＯＫの応援上映となる。当日はメンバー全員が登壇し、トークやファンとの質疑応答も予定している。

ボーカルのＪＩＬＬは「劇場は独特な空間です。過去に記録された映像がスクリーンの中で生き生きとまるで『今』の出来事のように映し出されます。今回、私たちのライブを瞬間瞬間撮り溜めた映像がイオンシネマさんでスクリーンに映し出される素晴らしい機会を頂きました。劇場ならではの空間、音響の中でＰＥＲＳＯＮＺの数々の歴史からの『ＭＯＭＥＮＴＳ』をご堪能下さい」とコメントを寄せた。

今年のＰＥＲＳＯＮＺは、６月１１日に２３ｒｄオリジナルアルバム「ＷＨＡＴ Ａ ＷＯＮＤＥＲ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ」をリリース。全国１５カ所のツアー「ＷＨＡＴ Ａ ＷＯＮＤＥＲ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ ＴＯＵＲ」を今月１２日の東京国際フォーラムまで開催と、精力的に活動している。