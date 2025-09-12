今年６月、ブラジルの最高裁判所に出廷した際のボルソナーロ前大統領/Arthur Menescal/Bloomberg/Getty Images

（ＣＮＮ）南米ブラジルのボルソナーロ前大統領（７０）が権力維持を目的にクーデターを企てた罪などに問われた裁判で、有罪が確定する見通しとなった。ブラジル最高裁の判事５人のうち、有罪を支持する判事が３人となったことが１１日明らかになった。

ボルソナーロ氏はクーデターを企てた罪のほか、武装犯罪組織に参加した罪や国家機関に対する暴力行為の罪など計五つの罪に問われている。

検察はクーデターではルラ大統領やボルソナーロ氏の裁判を担当した最高裁のモラエス判事らを殺害する計画だったと主張していた。検察によると、ボルソナーロ氏は２０２２年の大統領選で敗れた後、抗議するよう支持者を煽（あお）って選挙結果を覆そうとした。翌年１月には首都ブラジリアにある政府庁舎が襲撃された。

ボルソナーロ氏や他の被告らは無罪を主張している。また、ボルソナーロ氏は裁判は政治的な「魔女狩り」に等しいと訴えてきた。

ボルソナーロ氏の有罪を最初に支持したのはモラエス判事で、９日に「被告らは検察が起訴した全ての犯罪を犯した」との判断を示した。翌１０日には判事１人が無罪の判断を示したが、別の２人の判事が有罪を支持し、ボルソナーロ氏の有罪が確実になった。残る１人の判事が判断を示した後に正式に確定する。

有罪が確定した場合、ボルソナーロ氏は数十年の禁錮刑に直面する可能性がある。量刑は５人目の判事の判断後に言い渡される。