「飲みニケーション」は分断を生む…リーダーが「飲み会」よりも大事にすべきこと【岡田武史×工藤勇一】

リーダーとしてメンバーをまとめていくには、「飲みニケーション」などプライベートのつき合いも必要なのだろうか？ 対談集『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）』を出版した、元サッカー日本代表監督の岡田武史氏と、元横浜創英中・高等学校校長で教育アドバイザーの工藤勇一氏が、悩めるリーダーへアドバイスを贈る。

プライベートでの付き合いは必要か？

Q リーダーとして仕事をしていくなら、メンバーのプライベートにもある程度入り込み、社外でも一緒に過ごしていく方がいいでしょうか？

昔の上司の世代、岡田さんや工藤さんの世代の上司は、飲みニケーション、休日のイベントを大切にしていたイメージがあります。これからも、プライベートでの付き合いは必須ですか？（30代）

岡田 僕は基本的に、プライベートの付き合いは必要ないと考えています。監督やコーチをしている時、そのチームの選手とは絶対に酒を飲みに行かなかったし、結婚式の仲人も断っていました。

じつはもともと、僕には浪花節的なところがあります。だからこそそれを自覚し、情でリーダーとしての判断が乱れてしまう要素はできるだけ排除してきました。本音では、みんなから「情に厚い、いい人だ」と言われたい。でも、この仕事は物理的にそれができない。

その代わり、選手一人ひとりのことは本当に真剣に考えてやってきました。一人ひとりのノートを作り、その選手の長所、短所、プレー中の改善ポイント、練習中にどんな声をかけたかなどを書き込み、監督と選手としての関係をしっかり築いていく。

その上で、チームの最上位の目標に向かって力を発揮してもらう。なぜ試合に出しているのか、なぜ試合に出せないのかもきちんと言語化して説明します。

企業に置き換えれば、チームの中で最上位の目標を共有してルールを作り、短期、中期、長期の目標に向かった組織運営をしていくこと。そのマネジメントで結果が出れば、組織に一体感が生まれますし、プライベートの付き合いを通じた感情的なつながりがあってもなくても、リーダーとメンバーの関係は良くなっていきます。

また、職場での人間関係を作るという意味では、そこまでシビアに割り切らず、公平に付き合える相手であれば食事に行ったり、飲みに行ったりするのもいいでしょう。

「飲みニケーション」は分断を生む

工藤 僕も、若手とお酒を飲みに行く付き合いはしません。大切にしているのは、「仕事の中で普段どれだけ相手のことを考えて付き合うか」だと考えているからです。その人の仕事に対する思い、感情を尊重してコミュニケーションを取るように心がけています。

でも、それは職場の中で完結させます。付き合いとしてプライベートのところまで入っていくと、全体のバランスが崩れるからです。実際、若い頃は飲みニケーションで派閥を作りたがる上司や先輩をたくさん見てきました。

飲み会をやってはいけないとは言わないけれど、飲みニケーションは分断を生むことを自覚しておいたほうがいいです。アルコールが飲めない人、家庭の事情で仕事の後の時間を自由に使えない人もいます。それに若手にとっては飲み会にお金と時間を取られることがきつい。

全員と同じ時間、同じようにプライベートに踏み込むのは不可能ですし、特定の誰かに時間を割くと情が入ってしまうおそれもあります。

また、こちらは気をつけていても、相手が「工藤先生とは特別なつながりがある」と勘違いしてしまうことも起こりえます。仲良くなると「このくらいなら許してくれるだろう」という感覚で接してくる部下も出てきます。

ですから、リーダーが意図的に一線を引いて距離感を取ることは、同じ職場で働く周りの人たちにとって、とても有益なことだと思います。

スランプに陥った選手はあえて放っておく

岡田 これはプロスポーツの世界の話になるから厳しい考え方かもしれないけれど、選手の中には公私ともに「困った時は『上』が助けてくれる」と思っている人がいます。

例えばスランプに陥った時、選手は「何か教えてほしい、助けてほしい」という顔をして監督やコーチを見てくる。もちろん、こちらから言ってあげられることはたくさんあります。

ボールを受ける時の体の向きが悪い、プレーの選択がネガティブになっている……など、いろいろ指摘できる。でも、たいていは言うだけでは改善されない。なぜなら、選手の根っこに「甘え」があるからです。

コーチは指導するのが仕事だから、あれこれアドバイスしようとしますが、僕はあえて「放っておけばいい」と伝えます。

例えば、スランプにあえいでいる選手が10人いるとしましょう。早めに手を差し伸べて引き上げたとしても、手を離したら10人とも大体もう1回、スランプの沼に落ちます。そして2回目に落ちた時は、手を伸ばしてもなかなか上がってこられなくなります。

一方で、放っておくと、10人のうち5人はそのまま沈みます。でも、もう5人は必死になってもがき苦しんで、自分の力で淵まではい上がってきます。その淵で初めてコーチが手を貸した選手は、良い方向に変わります。

「本人の主体性」こそが何より大事

そのまま沈んでいった5人からは、「あの人は何もしてくれなかった。ものすごく冷たい人だ」と言われる。

だから僕はコーチに、「今お前が手を貸したら、『あの人はいい人だった』と言ってもらえるけど、みんなまた落ちていくぞ。放っておけば5人からは恨まれる。でも、5人は一皮むけて成長する。お前はどっちを取る？」と問います。

言われたコーチも困り顔になるけれど、プロの選手であっても、主体性や当事者意識を見失うことはあります。その時、すぐに誰かに頼り、周りが助けてしまったら、そこで成長が止まってしまう。

コーチが選手に対して本当にすべきは、「本人が淵からはい上がってくるタイミングで声をかけること」です。相手の心に火を点けるというより、本人が自分で心に火を点けたタイミングで空気を送り込む。

一番大事なのは本人の主体性であって、自分から真剣に「スランプから抜け出したい」と強く欲していない時にどれだけ助けても、うまくいきません。

だから結局のところ、スランプからの脱出方法は、自分で必死に試行錯誤して見つけるしかないのだと思います。

