天然物は、めちゃくちゃ希少なのに、原子爆弾にも使われたわけ…ウラン235が、ウラン238より分裂しやすい、じつに納得の理由

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を解説したロングセラーが改訂・増補されて生まれ変わった『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』。ブルーバックス・ウェブサイトではこれまで、この注目書から興味深いトピックを、いち早くご紹介してきました。

本書は、「予備知識なしでも理解できる」ように、難解な理論の根底にある基本事項がわかりやすく解説され、一級の核物理学入門書としての側面も持っています。そこで、原子爆弾誕生にいたった科学理論を理解するのに必要な基本知識を、本書からご紹介していきたいと思います。

今回は、前回の記事で登場したエネルギーを理解するためのキーワードである「障壁の山」について、リーゼ・マイトナーの解釈をさらに進めたニールス・ボーアの解釈から紐解いていきます。

じつは、このことで、以前の記事でご紹介したウランの2つの「アイソトープ」、ウラン235とウラン238のうち、原子爆弾にはウラン235が適している理由にも納得の理解が得られるのです。

未見の方はぜひ……！

以下の記事を合わせてご参照いただくと、本記事の内容がより深く理解できます。

「液滴型原子核モデル」についてはこちら：なんと、原子核が「くびれて、ちぎれる」…それまで「あり得なかった現象」に、女性科学者が与えた「衝撃の説明」の中身

「アイソトープ」についてはこちら：同じ水素なのに「中性子、たった1つで別物」に…じつは、ほとんどの元素にある「アイソトープ」。もちろん、あの“ウラン”にも存在する

「ポテンシャル・エネルギー」についてはこちら：びっくりからくり…ポテンシャル・エネルギー。なんと、「あなたがバネに与えた力は、形を変えて存在し続ける」という、衝撃の事実

＊本記事は、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

障壁の山と、ボールのポテンシャル・エネルギー

前回の記事に続いて、障壁の山についてもう少し具体的に説明してみよう。

ここまでの議論では、バネの両端にボールをつけて（接着されているのではなく、ボールは単にバネの端に接しているだけ！）、二つのボールに外部から力を加え、バネを縮めておく場合を考えた。

繰り返すが、縮められているバネにはポテンシャル・エネルギーが貯えられており、これはボールがその位置で貯えているポテンシャル・エネルギーに等しい。

この貯えられているポテンシャル・エネルギーを山の高さに喩（たと）えることができる。二つのボールのうち、片方だけに目を向けてみよう。

図「活性化エネルギー」に見られるように、二つの連なった山（あるいは穴のふさがった噴火口）の中間点Aにボールが置いてある。

A点は二つの山頂B点よりもほんのわずかだけ低いが、山のふもと（C点）よりも高くなっているため、A点のボールには、ボールがそこで静止していても、大きな値のポテンシャル・エネルギーが貯えられている（縮んだバネに貯えられているポテンシャル・エネルギーに相当する）。

問題は、ポテンシャル・エネルギーの“差”

理論的にも実験的にも、あるいは人間の感覚が実際にとらえることができるのも、つねにポテンシャル・エネルギーの「差」である。

たとえば9ボルトの電池を考えると、そのプラス側の電位が9ボルトで、マイナス側の電位はゼロである。ここで9ボルトというのは電位差のことなので、プラス側の電位が200ボルトでマイナス側の電位が191ボルトであってもいっこうに差し支えない。この場合も、プラス側とマイナス側との電位差は200−191＝9ボルトだからである。

物理現象では、「ポテンシャル・エネルギーの差」だけが問題である。物理現象が起こるのはつねに電位差に対してであり、我々の感覚（神経）も電位差に対してのみ反応している。

この世に「絶対ゼロ電位」などというものは存在しないが、便宜上、低い電位側を電位ゼロとおくことができる。このことから、ゼロのポテンシャル・エネルギーをどこに設定するかは、まったく我々の自由であるということがわかる。

ここでは便宜上、図「活性化エネルギー」の山のふもとであるC点のポテンシャル・エネルギーをゼロとおくことにする。

A点にあるボールは、山頂Bを越えないかぎり、山のふもとに転げ落ちることはできない。したがって、A点にあるボールは、そのままの状態では安定である。図「活性化エネルギー」からもわかるように、ボールのあるA点と山頂Bとの高さの差は、山頂Bと山麓Cとの高さの差よりもずっと小さい。

したがって、A点のボールに落差ABに相当するだけの（ボールがA点から山頂Bを登りきれるだけの）エネルギーを外部から与えてやれば、ボールは山頂Bを越えることができ、大きな運動エネルギーを持って、勢いよく山麓Cまで転げ落ちる（ボールが坂を転げ落ちる際、摩擦はまったくないものと仮定する）。

この落差ABが、前回の記事〈アインシュタインと肩を並べるほどの大きな存在だった…ニールス・ボーアが深めた解釈。「核分裂で起こっている、本当のこと」〉で登場した「障壁の山」である。

「ほんの少しのエネルギー」を与えるだけで

A点と山頂B点との落差ABに相当するポテンシャル・エネルギー（＝障壁の山）のことを「活性化エネルギー」という。

ボールは山を越える瞬間にB点に達するが、この瞬間にボールの持つポテンシャル・エネルギーは増加し、CBの落差に相当するポテンシャル・エネルギーとなる。ふもとのCまで達したときには、ボールはこのポテンシャル・エネルギーをすっかり使い果たしており、それに相当する量のエネルギーが、ボールの運動エネルギーとなって現れる。

ボールがふもとCまで転がり落ちたときは、A点の高さに相当するポテンシャル・エネルギー（縮んだバネに貯えられているエネルギー）と、A点のボールが山越えするために外部から与えられたエネルギーとの和のエネルギーを有していることになり、この合計エネルギーはすべて、C点におけるボールの運動エネルギーとなって現れる（エネルギー保存の法則）*。

＊参考記事・ポテンシャル・エネルギー、運動エネルギーと、エネルギー保存の法則：びっくりからくり…ポテンシャル・エネルギー。なんと、「あなたがバネに与えた力は、形を変えて存在し続ける」という、衝撃の事実

したがって、ボールはC点で止まることなく、そのまま水平面上を猛烈な勢いで走り続ける。

結局、A点に置いてあるボールにほんの少しだけの（落差AB、つまり「障壁の山」に相当する）エネルギーを与えるだけで、ボールは大きな運動エネルギーを得ることができるのである。

言い換えると、A点においてすでにボールに貯えられているポテンシャル・エネルギーをすべて吐き出すためには、落差ABに相当するほんのわずかのエネルギーをボールに与えさえすればよいということである。

ウラン235がウラン238より核分裂しやすいわけ

活性化エネルギーが小さいほど、原子核は分裂を起こしやすい（先の例でいえば、山頂B点を越えやすい）。

原子核が分裂を起こすためには、この活性化エネルギー（落差AB＝障壁の山）に相当するか、もしくはそれ以上のエネルギーを外部から与えてやればよい。

核分裂の場合、そのエネルギーは外部からの中性子によって与えられる。

入射中性子のエネルギーが活性化エネルギー以上であれば核は分裂を起こし、分裂片はそれまで貯えていた電気ポテンシャル・エネルギーを吐き出して、大きな運動エネルギーを持って、互いに反対方向に猛烈な勢いですっ飛んでいく。つまり、核を分裂させるためには、それほど大きなエネルギーを与える必要はないということである。

しかし、外部の中性子によって与えられたエネルギーが核の持つ活性化エネルギーよりも小さいと、（分裂を起こす前の）分裂片は図「活性化エネルギー」における山越えができず、分裂しない。

ウラン235のほうがウラン238よりも分裂を起こしやすい*理由がここにある。

すなわち、ウラン235のほうがウラン238よりも活性化エネルギーが小さい（障壁の山の高さが低い）からなのである。

＊参考記事・ウラン235とウラン238：同じ水素なのに「中性子、たった1つで別物」に…じつは、ほとんどの元素にある「アイソトープ」。もちろん、あの“ウラン”にも存在する

＊

次回は、ボーアとホイーラーが考察した解釈が論文として完成し、核物理学のバイブルとなった経緯についての解説をお届けします。また、核分裂しやすいウラン235が天然ウランに少ない理由についても考察していきます。

原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで

核分裂の発見から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月ーー。

物理学の探究はなぜ、核兵器の開発へと変質したのか？

「永遠不変」と信じられていた原子核が、実は分裂する。しかも、莫大なエネルギーを放出しながら……。近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう詳しく解説する。

【続きをよむ】しくみはわかった。でも、爆弾にするには、あまりに少ない…ついに登場した、今なお、核物理学界になくてはならない理論。じつは、まだ残されていた「なぜ、ウラン235は超希少なのか」問題