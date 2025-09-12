9月14日から15日にかけては、西日本・東海・関東甲信などで、9月半ばと思えないような猛烈な残暑となるでしょう。その後も10月上旬にかけて、平年より気温の高い状態が続きそうです。低気圧や前線の影響を受けやすい時期があり、北日本の降水量は平年並みか多くなるでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北海道では低気圧や前線の影響を受けやすく、降水量は平年並みか多くなる可能性があります。

【気温の傾向】

9月13日から26日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」見込みです。9月27日から10月10日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道で「平年並みか多い」でしょう。東北は「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

9/13〜10/12

札幌 17.2℃〜23.4℃

青森 19.2℃〜25.0℃

仙台 20.6℃〜25.4℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。9月27日から10月10日頃にかけては、高気圧に覆われやすく、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

9月13日から26日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。9月27日から10月10日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

9/13〜10/12

新潟 21.5℃〜26.9℃

東京 22.7℃〜28.2℃

名古屋 24.2℃〜29.7℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。西日本日本海側では、9月27日から10月10日頃にかけて、高気圧に覆われやすく、例年より晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

9月13日から26日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。9月27日から10月10日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿北部で「平年並みか多い」でしょう。近畿中南部・中国・四国・九州では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

9/13〜10/12

大阪 24.6℃〜30.2℃

広島 24.7℃〜29.7℃

高知 25.8℃〜30.0℃

福岡 24.5℃〜29.1℃

鹿児島 26.6℃〜30.8℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、9月19日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

9月13日から26日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。9月27日から10月10日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

9/13〜10/12

名瀬 27.5℃〜30.7℃

那覇 28.5℃〜30.9℃

■1か月予報（9月13日から10月12日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :10％・10％・80％

東日本 :10％・10％・80％

西日本 :10％・10％・80％

奄美・沖縄:10％・10％・80％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20％・40％・40％

北日本（太平洋側）:20％・40％・40％

東日本（日本海側）:30％・30％・40％

東日本（太平洋側）:30％・40％・30％

西日本（日本海側）:30％・30％・40％

西日本（太平洋側）:30％・30％・40％

奄美・沖縄 :30％・30％・40％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・40％・30％

北日本（太平洋側）:30％・40％・30％

東日本（日本海側）:20％・40％・40％

東日本（太平洋側）:30％・30％・40％

西日本（日本海側）:20％・40％・40％

西日本（太平洋側）:30％・30％・40％

奄美・沖縄 :30％・30％・40％

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）