【1か月予報】高温傾向が続き厳しい残暑も
9月14日から15日にかけては、西日本・東海・関東甲信などで、9月半ばと思えないような猛烈な残暑となるでしょう。その後も10月上旬にかけて、平年より気温の高い状態が続きそうです。低気圧や前線の影響を受けやすい時期があり、北日本の降水量は平年並みか多くなるでしょう。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北海道では低気圧や前線の影響を受けやすく、降水量は平年並みか多くなる可能性があります。
【気温の傾向】
9月13日から26日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」見込みです。9月27日から10月10日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道で「平年並みか多い」でしょう。東北は「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【期間中の日最高気温平年値】
9/13〜10/12
札幌 17.2℃〜23.4℃
青森 19.2℃〜25.0℃
仙台 20.6℃〜25.4℃
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
東日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。9月27日から10月10日頃にかけては、高気圧に覆われやすく、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
9月13日から26日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。9月27日から10月10日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「ほぼ平年並み」の見込みです。
【期間中の日最高気温平年値】
9/13〜10/12
新潟 21.5℃〜26.9℃
東京 22.7℃〜28.2℃
名古屋 24.2℃〜29.7℃
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。西日本日本海側では、9月27日から10月10日頃にかけて、高気圧に覆われやすく、例年より晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
9月13日から26日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。9月27日から10月10日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿北部で「平年並みか多い」でしょう。近畿中南部・中国・四国・九州では「ほぼ平年並み」の見込みです。
【期間中の日最高気温平年値】
9/13〜10/12
大阪 24.6℃〜30.2℃
広島 24.7℃〜29.7℃
高知 25.8℃〜30.0℃
福岡 24.5℃〜29.1℃
鹿児島 26.6℃〜30.8℃
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄では、9月19日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して晴れる日が多いでしょう。
【気温の傾向】
9月13日から26日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。9月27日から10月10日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【期間中の日最高気温平年値】
9/13〜10/12
名瀬 27.5℃〜30.7℃
那覇 28.5℃〜30.9℃
■1か月予報（9月13日から10月12日までのまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本 :10％・10％・80％
東日本 :10％・10％・80％
西日本 :10％・10％・80％
奄美・沖縄:10％・10％・80％
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:20％・40％・40％
北日本（太平洋側）:20％・40％・40％
東日本（日本海側）:30％・30％・40％
東日本（太平洋側）:30％・40％・30％
西日本（日本海側）:30％・30％・40％
西日本（太平洋側）:30％・30％・40％
奄美・沖縄 :30％・30％・40％
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:30％・40％・30％
北日本（太平洋側）:30％・40％・30％
東日本（日本海側）:20％・40％・40％
東日本（太平洋側）:30％・30％・40％
西日本（日本海側）:20％・40％・40％
西日本（太平洋側）:30％・30％・40％
奄美・沖縄 :30％・30％・40％