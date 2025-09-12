¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¤²÷¾¡¡ª»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¥³¥ó¥Ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¾Ð´é¡õ¼ï»ÔÆÆÚö¤â¡Ö½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥í¥Ã¥Æ 9-1 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(11Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥í¥Ã¥Æ¤ÏÁ°Æü11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë²÷¾¡¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤¬8²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï13°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤È¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï»î¹çÁ°¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¼ï»ÔÅê¼ê¤Ï¡¢¡ÖÅ·¸õ¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤âÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢8²ó109µå¤òÅê¤²9Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸åÈ¾»°¿¶¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æó·å¡¢¤½¤ì¤Ï¼¡²ó¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï8²óÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë²Ì¤ËËþÂ¤»¤º¡£´°Åê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤â¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÈ°æ¤µ¤ó¤¬¡ÄÂå¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¼¡¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¼¡²ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢µå¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½é²ó¡¢2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÉáÃÊ¤«¤éÃç¤Î¤è¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÆ±³ØÇ¯¥³¥ó¥Ó¡¦»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤È¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤â¡ÖËèÄ«°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡ØÆó¿Í¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡×¤ÈÂçË½¤ì¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉô¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¤Ê¤É¡¢2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÇµå¤Ë»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÌä¤¤¤«¤±¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤¤ÄÌ¤êÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢1»î¹ç1»î¹çÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªÌÀÆü¤ÏÀçÂæ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤óÀçÂæ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£