◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-0 DeNA(11日、甲子園球場)

阪神は今季チーム最短の試合時間(2時間14分)で完封勝利。これがリーグ優勝後初の勝利で、連敗を2で止めました。

打線は4回に先頭の近本光司選手がヒットと盗塁(今季29個目)でチャンスを作ると、3番・森下翔太選手が第21号2ランホームランを放って、2点を先制。

援護をもらった先発・大竹耕太郎投手は、テンポ良くアウトを奪い、DeNA打線をわずか3安打。自身2年ぶりの完封で、今季8勝目(3敗)を挙げました。

▽以下、阪神・藤川球児監督の主な一問一答

――チームでは今季1番短い試合となりました。

「そういう展開にはなりましたよね。でもファンの方は勝つのが好きですね。なので、リーグ優勝していますけど、球場の雰囲気含めて、とにかく勝ってほしいというね。良い文化だと思います。常に緊張感もありながらですけど、好きだなという感じですね」

――大竹投手のピッチングいかがでしたか

「常にみんな勝利につながると言いますが、今は何かがつながれば勝てる訳ではなくて、勝てば良いとか、負けたら良くないとかということではないのですけど、今日は大竹が本当にリズムが良くて、素晴らしい内容だった」

――今日は5番に原口文仁選手を起用。日々、色々な選手の可能性を見ている？

「(CSまで)1か月しかないのか、1か月もあるのかというのは捉えようですが、まだまだエンジンをかけながら、シーズン残りのゲームをやりながら、個人(成績)も含めて、みんなが良い形でゴール切れるようにとは思っています」

――明日以降も優勝が決まった後も試合が続きますが、いかがでしょうか？「東京ドームは今シーズン最後ということで、東京ドームでファンに会えるのは非常に楽しみ。(ファンに)良い報告ができるので、そこは誇らしく選手、スタッフ、コーチと共に東京ドームに行って、ゲームはもちろんですけど、リーグ優勝の報告をしたい。うれしい気持ちで向かおうと思います」