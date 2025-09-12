ここに来て、やってはいけない試合内容だったと思う。二回。大関が一気に3失点し、4点のビハインドとなったわけだが、発端は茶谷の平凡なゴロを処理した遊撃手野村の一塁悪送球だった。

しかも、回の先頭打者だったことで大関のリズムを狂わせた。野村は初回1死一、二塁でも一塁へ高投するミスがあった。失策は記録されなかったが、二ゴロ併殺は完成させられなかった。

「雨も降っていて、ボールが滑るのは分かっていたこと。その中でどうやってアウトにするか。『ボールが滑りました』では終わらせられない」。小久保監督は痛恨のミスを犯した野村に猛省を促した。勝敗に大きく影響を及ぼしたのだから、当然の働きかけだ。

一方で「いい経験にして生かしてほしい」とも続けた。ミスをミスのまま終わらせるなとの思いが込められているはずだ。経験豊富な今宮が度重なるけがで戦列を離れた今、野村は遊撃手を任せられる貴重な戦力。試合後は肩を落として球場を後にしていたが、ここは気持ちも切り替え、次戦に臨んでもらいたい。

攻守で精彩を欠いたチームにも同じことが言える。打線はわずか2安打1得点。日本ハムに2ゲーム差に再接近されるなど明るい要素が見当たらなかったが、残りは17試合しかない。一戦必勝の思いを胸に、全力で戦うのみだ。 （石田泰隆）