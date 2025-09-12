意図しない妊娠を防ぐ緊急避妊薬（アフターピル）が、ようやく市販される見通しとなった。

厚生労働省の専門部会は、緊急避妊薬「ノルレボ錠」を医師の処方箋が不要な市販薬とすることを了承した。半年ほどで一般販売が始まるとみられる。

この薬を性交後72時間以内に服用すると、高い確率で避妊できる。購入に年齢制限はない。親の同意も必要ないが、薬局で年齢を確認し、研修を受けた薬剤師の面前で服用しなければならない。オンライン販売は認めていない。

緊急避妊薬は、避妊の失敗や性被害で不安にさいなまれる女性の心身を守ることに効果がある。服用は本人の意思を尊重すべきだ。

望まない妊娠に関する正確なデータはない。2023年度の人工妊娠中絶は12万件台で、同年の出生数が約72万人だったことを考えると、多くの女性が妊娠の悩みを抱えていることがうかがえる。

厚労省の調査によれば、緊急避妊薬は約90カ国・地域で処方箋なしに購入することができる。

日本では16年に市販化を求める要望が強まり、厚労省の検討会議で議論が始まった。意見を公募したところ、賛成が9割を超えた。

だが検討会議は「性犯罪での悪用が懸念される」「性教育が遅れている」などの理由で見送った。

その後も政府への要望はやまなかった。23年の試験販売で問題なく提供できたことが確認され、今回の承認に至った経緯がある。

市販化に向け、いくつかの課題が残っている。

一つは購入しやすい環境が整うかどうかだ。試験販売をしたのは339カ所で、全薬局の0・5％に過ぎない。

緊急に服用したい女性が購入するには、できるだけ多くの薬局で取り扱う必要がある。服用に立ち会う研修を受けた薬剤師を増やし、夜間や休日にも販売する薬局を拡大したい。

高額を理由に、特に若年女性が服用を諦めることのないように、できるだけ安価にすべきだ。

薬剤師の面前で服用するのは、代理購入や男性からの購入強要を防ぐためでもある。それでも、薬剤師との面談に心理的な抵抗を感じる女性がいるだろう。

緊急避妊薬の市販化を求めた団体は「転売などが起こるのは、入手するのに障壁がある証左だ」と指摘し、面前服用規定の撤廃を訴える。

プライバシーの侵害を懸念し、女性が服用を控えるようでは市販化の効果は薄れる。販売を始めてからの状況を検証し、規定の見直しを議論してはどうか。

緊急避妊薬の市販化をきっかけに、学校などで女性の人権を尊重する性教育を充実させたい。避妊は感染症を防ぐためにもコンドームの使用が有効だ。