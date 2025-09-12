陸上自衛隊と米海兵隊が共同で実施する実働訓練「レゾリュート・ドラゴン25」が始まった11日、日出生台演習場（大分県玖珠町など）では、訓練に反対する複数の市民団体メンバーや住民たちが演習場のゲート前で抗議し、「平穏な暮らしを奪うな」とシュプレヒコールを上げた。

実働訓練は、北海道や九州を中心とした陸自の演習場や駐屯地などで約1万9千人が参加し、25日まで実施される。日出生台演習場では陸自約4千人、米海兵隊約500人が、実弾を使った迫撃砲やりゅう弾砲などの訓練のほか、輸送機オスプレイを使った訓練なども行う。

訓練初日となった11日、ゲート前は陸自の関係車両が行き来した。日米による実働訓練が行われているかどうか、演習場内の様子はうかがえない中、市民団体のメンバーや住民ら約30人が集まった。約1時間にわたり中止を求めるボードや横断幕を掲げ、訓練への反対を訴えた。

抗議活動の冒頭、呼びかけた市民団体「ローカルネット大分・日出生台」事務局長の浦田龍次さん（62）が「（共同での実働訓練は）敵基地攻撃を想定したもの。有事になれば私たちの古里から攻撃され標的になる。軍事力で平和は守れない」とあいさつ。市民団体「湯布院ミサイル問題ネット」の鯨津（ときつ）憲司さん（74）はハンドマイクで「地元では以前と比べ、頻繁に訓練が行われていると感じる。強く反対する」と強調した。

その後、ゲート前で九州防衛局と陸自の担当者に訓練中止を求める要請書を提出。「オスプレイは飛ばすな」などと連呼した。参加した玖珠町の衛藤美和さん（62）は取材に「家が道沿いに建っているので、訓練中は通行する車両の数も音も半端じゃない。本当にたまらない」と話した。 （稲葉光昭、菊地俊哉）