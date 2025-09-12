熊本県内全域に大きな被害をもたらした8月の記録的大雨から1カ月が経過した。県のまとめによると、住家被害は全半壊や浸水など計8443棟に上る。農林水産業関連の被害は799億円、道路や河川など公共土木被害は559億円と推計される。現在も7市町で102人が自宅に戻れないまま、公民館や宿泊施設などで避難生活を続けている。

住家被害の内訳（9日現在）は全壊18棟、半壊1635棟、一部破損3879棟、床上浸水1789棟、床下浸水1122棟。

農業関係の被害では、農地や農業用施設などが555億円、園芸施設などが57億円。林業では山腹崩壊が172億円となっている。

公共土木施設の被害件数（8月21日現在）は2950件。内訳は道路1107カ所（234億1800万円）、河川1432カ所（243億900万円）、砂防施設389カ所（64億5400万円）など。

中小事業者の被害は関係団体の報告などによると、約3500業者、280億円と推計されるという。

住家被害に対応するため県は10日、全壊10世帯以上などの規定に基づき被災者生活再建支援法を熊本市、八代市、上天草市、美里町、甲佐町の5市町に適用することを決めた。同法の適用は2020年7月の熊本豪雨災害以来。中規模半壊以上の被災世帯に、被害の程度や建設・補修などの再建方法に応じて最大300万円の支援金を支給する。

支援や税金の減免を受けるのに必要な罹災（りさい）証明書は7日現在、7543件の申請があり、76・2％に当たる5748件を交付済みという。 （藤崎真二）