長崎県諫早市天満町の和装小物・和骨董（こっとう）「花栞（はなしおり）」で、トルコ伝統の毛織物キリムの展示即売会が開かれている。同国出身の輸入販売業エンシジ・ムラートさん（49）は、2023年に起きたトルコ・シリア大地震の被災地支援のため、各地で展示即売会を開くたびに寄付を募ってきた。8月、これらの寄付金で現地に図書館が完成。その報告を兼ねて、会場には建設の経緯を記したパネルも展示している。

福岡市在住のムラートさんは11年の東日本大震災を機に、被災地に必要な物資を届ける活動に携わるようになった。21年には復興支援グループ「GOEN（ごえん）」を結成。花栞を営む川野隆明さん（66）も当初からのメンバーだ。

川野さんはトルコ・シリア大地震直後、教育施設の再建に奔走するムラートさんを後押ししようと、花栞でキリムの展示即売会を開き、買い物客らから寄付を募った。諫早市内の有喜中の生徒たちは、トルコの子どもたちを励ます言葉を集めた寄せ書きを贈ってくれた。

ムラートさんは昨年秋、2度の心臓手術を受けた。入院中は「せっかくの善意を現地に届けられるだろうか」との焦りもあったが、術後の経過は順調で今年8月、現地で「GOEN図書館」と名付けた建物の引き渡しに立ち会った。図書館は耐震構造で、児童書や小説、参考書などトルコ語の約1200冊をそろえた。現地の邦人グループが追加で本を贈る活動も始めているという。

「勉強できる場所ができて本当に感謝している、と言われた。優しい気持ちは国や宗教、言葉を超えていく」とムラートさん。川野さんは「ムラートさんも心労が絶えなかったろう。協力してくれた人に報告ができて良かった」と話す。

展示即売会は15日まで。花栞＝0957（21）5170。 （今井知可子）