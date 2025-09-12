国連教育科学文化機関（ユネスコ）が認める世界ジオパークの一つ、島原半島が再認定を受けた。半島の3市でつくる島原半島ジオパーク協議会によると、南米チリで5、6日に開かれた専門家の会合で決まった。再認定は4度目。

ジオパークは、地球の成り立ちを知る上で貴重な地形や景観を備えた「自然公園」の意。島原半島は2009年に国内で初めて世界ジオパークに認定された。1990〜96年の雲仙・普賢岳噴火で誕生した溶岩ドーム「平成新山」の学術的価値に加え、温泉や湧き水といった火山の恵みと共生する姿などが高い評価を得た。

4年に1度、再認定審査があり、島原半島でも7月、パリの事務局から派遣された専門家2人による現地視察が行われた。

協議会会長の古川隆三郎島原市長は「持続可能な島原半島の発展を目指して取り組みを進めたい」とのコメントを発表した。

今回の会合では、島原半島のほかに新潟県の「糸魚川」など3地域も世界ジオパークに再認定された。そのほか、山口県美祢市の「Mine秋吉台」が初めて認定される見通しとなった。来年春ごろに正式承認されるという。秋吉台は石灰岩から成る国内最大のカルスト台地や鍾乳洞で知られる。秋吉台を加えると、国内の世界ジオパークは計11カ所となる。

（本山友彦）