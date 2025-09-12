8月にインドネシアで開催されたバレーボールの「2025女子U21（21歳以下）世界選手権大会」に日本代表として出場したSAGA久光スプリングスの井上未唯奈（みいな）選手（19）が4日、練習拠点を置く佐賀県鳥栖市の市役所を訪れ、向門慶人市長に銀メダル獲得を報告した。

日本はファイナルラウンド決勝でイタリアと対戦。第1セットを取られた後、第2、第3セットを奪取したが、第4、第5セットを落とし、セットカウント2−3で涙をのんだ。

ミドルブロッカーとして世界の強豪と相対した井上選手は準優勝に「悔しい気持ちが一番大きい。1勝の大きさ、1点を取りきる難しさ、勝負の残酷さを改めて痛感した」と振り返り、声援を送ってくれたファンに感謝した。

向門市長は「まだまだ選手としての成長期間。SVリーグで活躍し、今度は世界の頂点を目指して頑張ってほしい」と激励。同席したSAGA久光の小早川武徳代表取締役は「悔しさをバネに世界と戦えるような選手になってほしい」と期待を寄せた。

井上選手は報告後に報道陣の取材に応じ「海外選手の高さやパワーに少し苦戦したが、日本が得意のつなぎや速さで対応できた。まだまだやれるという実感はある」と手応えを語った。

今秋に開幕するバレーボールSVリーグの2025〜26シーズンに向け「優勝できるように少しでもチームに貢献したい。日本代表の経験を自信に変えて、リーグ戦でもいろんな事にトライしていきたい」と意気込んだ。

（前田絵）