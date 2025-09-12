きらびやかな古伊万里調の皿から光沢を抑えた単色系のコップ、さらには抽象画を思わせる大胆なはけ目を強調した絵付けの食器類まで−。鍋島焼の窯元が集まる佐賀県伊万里市の大川内山地区から約3キロ離れた「瀬兵窯」の本社応接室には、アンティークのような温かさを感じさせる商品が並ぶ。

どれも3代目社長の瀬戸口晧嗣さん（67）のアイデアを実らせた作品たちだ。「天然の色素を使って独自の色合いを表現し、鍋島の伝統文様も取捨選択して余白の味わいも際立たせる。毎日が試行錯誤を繰り返しです」と打ち明ける。

窯は大川内山で大正期から花瓶などの製造・販売を手がけ、戦後は唐子文様の食器で事業を拡大した。瀬戸口さんは大学卒業後の24歳で家業に入り、旅館などの宴会用やデザイン性を重視したレストランを相手に商品開発に取り組んだが、「アイデアを出しては消費されていく。自分たちらしさとは何かを考えるようになった」と振り返る。

転機が訪れたのは約20年前。ドイツのサルベージ船が東南アジアの海で引き上げた沈没船から、中国の古い食器が大量に見つかったニュースが目に留まった。

「数百年を経て現れた昔の焼き物に、時代に左右されないデザインの力、混じり気のない自然の素材の魅力を感じた」。懐かしいだけではない今の時代に通じるイメージが生まれた。

7月には地元の23軒が加盟する伊万里鍋島焼協同組合の第11代代表理事に就任。組合は9月3〜5日、大阪・関西万博内に設けられた佐賀県ブースに鍋島焼の大型酒器「瓶子（へいし）」12本を展示した。

「来場者は約4万5千人で好評を博した。有田焼ほどの知名度がないことも感じたが、鍋島焼への評価は自信にもつながった」と瀬戸口さん。産地をまとめる新たな務めを背負い、「節目の350周年から次の年へ。実際に大川内山を訪れる人が増えるようファン開拓を進めたい」と力を込める。 （糸山信）