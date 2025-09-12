¡ãÂ®Êó¡ä¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º·÷ÆâÌÜ»Ø¤¹½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¸åÈ¾¥×¥ì¡¼Ãæ¡¡À¾Â¼Í¥ºÚ¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï¶ìÀï
¡ã¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢ ½éÆü¡þ11Æü¡þTPC¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¥É¡Ê¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡Ë¡þ6876¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¡£¸½ºß¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢10·î¤«¤éÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¸¢¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò´ð¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª °ìÂÎ¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
ÆüËÜÀª¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë13¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð¾ì¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯101°Ì¤Ç¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Ø¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤¤¤ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Æ±¸áÁ°2»þ48Ê¬¤Ë1ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¡£Á°È¾¤Ï8ÈÖ¤Ç½é¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Î9ÈÖ¤Ï¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10ÈÖ¤âÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï11ÈÖ¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£12ÈÖ¤ÇÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß1¥¢¥ó¥À¡¼¤Î63°Ì¥¿¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¡£Æ±124°Ì¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¸åÈ¾¤ò¥×¥ì¡¼Ãæ¡£¤Þ¤¿Æ±138°Ì¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥¢¥¸¥¢½Ð¾ìÏÈ¤Ø¤Î³ê¤ê¹þ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì80°Ì°ÊÆâ¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ëÍèµ¨¥·¡¼¥É¸¢¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡Ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¡£¤³¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¤ÈÈª²¬Æà¼Ó¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£¸½ºß¥È¥Ã¥×¤È5ÂÇº¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¸åÈ¾¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÅÄÎï±û¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½éÆü¤Î¶¥µ»¤¬½ªÎ»¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿µÈÅÄÍ¥Íø¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Î´ä°æÌÀ°¦¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥ã¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ï¥Ê¥»¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡£3ÂÇº¹¤Î6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¥¸¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é3¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª °ìÂÎ¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
