およそ3000人が犠牲となったアメリカ同時多発テロから24年を迎え、ニューヨークなど各地で追悼式典が行われました。

記者

「まもなく最初のハイジャック機が突入した8時46分です。黙とうを捧げようと多くの人が集まっています」

11日、ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地では同時多発テロの追悼式典が行われ、遺族によって犠牲者一人一人の名前が読み上げられました。

テロで父親を亡くす

「父を亡くして寂しいし、あの日から人生が変わりました」

ニューヨーク在住

「私は22歳なので（発生当時は）まだ生まれていませんでしたが、学校で毎年教わってきました」

記者

「トランプ大統領とメラニア夫人が追悼式典会場に到着しました」

一方、トランプ大統領はテロ攻撃を受けた国防総省での追悼式典に出席しました。

アメリカ トランプ大統領

「きょう、私たちは国全体で2001年9月11日を決して忘れないという神聖な誓いを新たにします」

トランプ氏はこの後、ニューヨークを訪れ、メジャーリーグ、ヤンキースの試合での追悼行事にも参加する予定です。