■今回の結果は？

今日の質問は「マヨネーズ、どのメーカーを使う？」さてみなさんの回答は…？

・「マヨネーズ、どのメーカーを使う？」の結果は…


・1位 … キューピー 76%
・2位 味の素 19%
・3位 ケンコーマヨネーズ 3%
・4位 日清オイリオ 2%

※小数点以下四捨五入

37,483票




■今日のおすすめレシピ

苦味マイルド！ゴーヤとツナのマヨポン酢サラダ


【材料】（2人分）

ゴーヤ(縦半分) 1/2本
  塩 小さじ 1
玉ネギ 1/4個
ツナ 1缶(70g)
<ドレッシング>
  マヨネーズ 大さじ 1.5
  すり白ゴマ 大さじ 1.5
  ポン酢しょうゆ 小さじ 1

【下準備】

1、ゴーヤはスプーンで種とワタを取り除く。幅2〜3mmの薄切りにし、塩でもんで5分程置き、出てきた水分を絞る。熱湯で1分程ゆで、水にさらしてザルに上げる。かたく絞ってしっかり水気をきる。



2、玉ネギは薄切りにする。ツナは軽く油をきる。



【作り方】

1、ボウルに＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ゴーヤ、ツナを加えて和え、器に盛る。



(E・レシピ編集部)