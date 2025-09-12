マヨネーズ、どのメーカーを使う？＜回答数 37,483票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第286回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マヨネーズ、どのメーカーを使う？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:マヨネーズ、どのメーカーを使う？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
苦味マイルド！ゴーヤとツナのマヨポン酢サラダ
【材料】（2人分）
ゴーヤ(縦半分) 1/2本
塩 小さじ 1
玉ネギ 1/4個
ツナ 1缶(70g)
<ドレッシング>
マヨネーズ 大さじ 1.5
すり白ゴマ 大さじ 1.5
ポン酢しょうゆ 小さじ 1
【下準備】
1、ゴーヤはスプーンで種とワタを取り除く。幅2〜3mmの薄切りにし、塩でもんで5分程置き、出てきた水分を絞る。熱湯で1分程ゆで、水にさらしてザルに上げる。かたく絞ってしっかり水気をきる。
2、玉ネギは薄切りにする。ツナは軽く油をきる。
【作り方】
1、ボウルに＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ゴーヤ、ツナを加えて和え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
