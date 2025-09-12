米１０年債利回り低下 一時４％割れ 米経済指標で利下げ期待がさらに強まる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 一時４％割れ 米経済指標で利下げ期待がさらに強まる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.537（-0.006）

米10年債 4.021（-0.025）

米30年債 4.654（-0.043）

期待インフレ率 2.361（+0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。一時４％を下回る場面も見られた。注目されていた８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が朝方発表になり、総合指数で前月比０．４％上昇と予想を上回る上昇を見せた。前日の生産者物価指数（ＰＰＩ）とは違い、ＦＲＢの利下げ期待を後退させる内容ではあったものの、逆に市場は利下げ期待を強めた。



同時に発表になった米新規失業保険申請件数が予想以上に増加し、先週からの雇用への不安を正当化する内容となった。市場はむしろ、そちらのほうに敏感に反応していた模様。短期金融市場では年内３回の利下げを完全に織り込む動きが出ている。



この日は３０年債入札が実施され、最高落札利回りと発行日前利回り（ＷＩ）が同水準となった。利回りは下げ幅を縮小する場面もあったものの、一時的な動きに留まっている。



イールドカーブのフラット化が続いており、２－１０年債の利回り格差は＋４８（前営業日：＋５０）まで縮小。



＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.651％（WI：4.651％）

応札倍率 2.38倍（前回：2.27倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

