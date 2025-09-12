「潮来笠」「いつでも夢を」などの大ヒット曲で、昭和の歌謡史を牽引してきた橋幸夫（本名＝橋幸男）さんが4日午後11時48分、肺炎のため都内の病院で死去した。82歳だった。数々の功績に彩られた芸能人生のなかで、時に世間を驚かせる話題を提供したことでも知られる橋さん。その波乱の歩みを象徴する出来事のひとつが「4億円裁判」だった。

【写真】裁判の発端となった幻のアイドル「セイントフォー」＆実はグループである“2代目橋幸夫” ほか

1960年に日本ビクター（現JVCケンウッド）の音楽レコード事業部だったビクターレコード（現ビクターエンタテインメント）から「潮来笠」でデビュー。舟木一夫（80）、西郷輝彦さんと「御三家」として大人気となった。史上初めて「日本レコード大賞」を2度受賞したことでも知られ、著書には認知症の実母の介護生活を綴った『お母さんは宇宙人』（90年）などがある。2017年には47年間連れ添った前妻と離婚、再婚をしている。22年には京都芸大の書画コースに入学し、個展を開くなどした。

23年には80歳の誕生日をもって歌手活動からの引退を宣言。「自分の歌を引き継いでほしい」と“2代目・橋幸夫”を公募したが、24年4月に謝罪会見を開いて引退を撤回した。それからわずか1年後の25年5月、所属する「夢グループ」の石田重廣社長は、橋さんが「アルツハイマー型認知症」と診断されたことを発表。しかし橋さん本人は、翌21日の夢グループ公演でステージに立ち「いつでも夢を」など3曲を熱唱した。

5月末、都内の自宅から救急搬送され「一過性脳虚血発作」で入院。6月初めに退院し、同月11日に開催された夢グループ公演では元気な姿を見せてくれたばかりだった。最期は真由美夫人が看取ったという。

4億円の汚名

筆者は、これまで何度も橋さんと取材などで顔を合わせてきた。振り返ると“波乱の歌手人生”だったように思う。その中で最も記憶に残っているのは、1986年の出来事だ。今では音楽関係者の間でも風化してしまったかもしれないが、当時は「橋幸夫4億円の損額賠償を求められる」と大きなニュースに発展したものだった。

86年9月、女性アイドル・グループ「セイントフォー」が所属するプロダクション「日芸プロジェクト」が、橋さんが代表取締役副社長を務める「リバスター音産」に対して、約4億円の損害賠償を求め東京地裁に訴訟を起こした。

東京佐川急便の総帥・佐川清会長（当時）が後援会長を務めていた関係から、82年に橋さんのために作ったレコード会社がリバスター音産だった。橋さんは設立翌年の83年に、デビュー以来、専属契約を結んできたビクターとの契約を打ち切って移籍。さらに、84年11月には代表取締役副社長に就任し、名実共に“リバスターの顔”となった。

そんなリバスターからレコードデビューしたのが、セイントフォーだった。映画「ザ・オーディション」の主演の一般募集で3万人の中から選ばれた岩間沙織、浜田範子、鈴木幸恵、板谷祐三子の4人組。激しいダンスを交えながら歌い、ダイナミックなバック宙を披露するなどで人気を呼んだ。歌手デビューにあたっては、レコード会社十数社が争奪戦を繰り広げたが、激戦の末にリバスターが獲得した。

「橋さんの移籍時に、リバスターはビクターと揉めた。佐川会長にしても、橋さんを迎えるにあたって、売れっ子のアイドルを引き入れて事務所の力を強くしておきたかったのかもしれませんね」（音楽関係者）

副社長が告訴の憂き目に

そのような思惑もあってか、セイントフォーは橋さんが副社長に就任する前日に「不思議TOKYOシンデレラ」でデビュー。CDのリリースやCM制作などデビューにかかったプロモーション費が40億円だったことから「40億円デビュー」というハデなキャッチフレーズがつけられ、新興レコード会社のリバスターにとって華々しい打ち上げ花火になった。芸能界の話題を独占し、出足もよかった。デビュー曲は20万枚を売上げ、続く「太陽を抱きしめろ」も18万枚をセールス。アルバムも30万枚売り上げた。

ところが1年後の85年10月を境に、レコードのリリースがピタリとストップ。当時、関係者のあいだでは「日芸とリバスターの間でトラブルが発生、ドロ仕合が繰り広げられた」という認識だった。トラブルについて所属プロダクションだった「日芸」の後藤文雄代表は、

「デビュー以来、シングル、アルバムを合わせて9枚を出したにも関わらず、レコード印税がまったく支払われてこなかった」

と当時訴えていた。しかも、場合によっては「印税不払いは横領に当たる」ということから「（代表者である）橋副社長を背任横領で告訴する」とした。そればかりではない。

「橋副社長は、会社ぐるみでセイントフォーのメンバーの引抜工作を図った」

そう暴露したのだ。このため、セイントフォーの活動をストップせざるを得なくなり、莫大な損害を受けたことも明かしている。この訴えに橋さんは、記者たちを前にこめかみをピクピクさせて大反撃。副社長の肩書はあったが、実際にはセイントフォーのプロデュースや制作にも関わってきたわけではない。

「横領疑惑なんて、まったく寝耳に水。事実無根の話。それに、どうして歌手である橋幸夫が攻撃されるのか。名誉棄損で告訴してもいい」

橋さんとしては、栄光の芸名を汚されたような思いだったのだろう。明らかに怒り心頭の様子だった。

「話し合いにならなかった」

日芸側は、リバスターに未払いのレコード歌唱、原盤印税2030万667円を含む、3億8800万円の支払いを求めていたとされている。だが実は、両者の間では水面下での話し合いが進んでおり「一旦は話がまとまりかけていたが、それを橋さんが蒸し返してしまった」という声も当時は聞かれた。

「そのそもこの問題は、1人のメンバーの引き抜きを巡って揉めたことが根源。でも、それも話し合いで和解する方向で進んでいたのです。ところが、橋さんのプライドでしょうか、“ここで引き下がったら自分の歌手生命もダメになる”と思ったようです。日芸からの支払い要求を橋さんは『根拠のない金額』などと一蹴し、和解の話をひっくり返してしまったらしいのです」（前出・音楽関係者）

結局、両者の話し合いは決裂。86年9月30日、日芸は東京地裁に印税2030万667円の支払いを求める訴状を提出。同日、後藤代表は東京・文京区の芸音本社で会見を行い「和解の道も模索したが、話し合いにならなかった。これが一番早く決着をつける方法」とした。さらに、レコード制作をストップしたために受けた損害も請求することも明らかにし、その総額は3億8800万円とした。

その後、東京地裁に訴状を提出した9月30日に、日芸が「不渡り」を出していたことが、帝国データバンクの調べで明らかになった。ある音楽関係者は「レコード印税の入金ストップにより資金繰りがつかなかったようだ」と裏事情を語っていたが、後藤代表はそれでも「今後も（事務所の）運営は続ける」と力強く断言していた。

ドロ仕合の果てに

しかし87年1月、セイントフォーは解散する。これはメンバー4人の意向だったという。

この間も東京地裁からは和解勧告が出され続けていたが、両社は5回の公判を重ね、もはや泥沼状態に陥っていた。そうした状況にリーダー格のメンバー・岩間は、

「大人の人たちのトラブルには疲れました。私たちは懸命にライブ活動だけでも続けていきたかった。応援してくれるファンの人たちに中途半端な状態では、かえって申し訳ないと思って4人で話し合って決断しました」

と会見で涙ながらに語っていたのが印象的だった。「40億円デビュー」しつつも、たった2年5ヶ月で空中分解したわけだ。

「解散後も主役なしの裁判は継続されましたが、最終的に裁判所の和解勧告を両社が受け入れたようです。ただ、ファン無視のトラブルで、せっかくの“金の卵”も台無しになってしまったことは確かです」（前出・音楽関係者）

リバスターは、設立11年目の93年4月、佐川急便事件が発覚したことで解散に追い込まれた。そのため橋さんは同年の10月、古巣のビクターに復帰した。

リバスターからは14枚のシングルを出し、90年には14年ぶりに「第41回NHK紅白歌合戦」に出場し、「いつでも夢を」を歌った。だが、リバスター時代は、65年間の芸能生活でもっとも辛かった時期であり、また後援会会長だった佐川社長の恩義に報いた10年間だったのかもしれない。

こうした苦境もまた、橋さんの人生を支える糧となった。ラストステージは6月12日。歌手として生涯現役を貫いた生涯だった。

渡邉裕二（わたなべ・ゆうじ）

芸能ジャーナリスト

デイリー新潮編集部