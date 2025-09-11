トヨタ自動車株式会社は、TOYOTA GAZOO Racingから「GRヘリテージパーツプロジェクト」の一環として、カローラレビン／スプリンタートレノ（AE86）の4A-GEエンジン部品「シリンダーヘッドSUB-ASSY」と「シリンダーブロックSUB-ASSY」を復刻すると発表した。

同製品は、基本設計を踏襲しつつ最新技術で現代化し、耐久性や精度を向上させた仕様となる。2025年9月13・14日に富士スピードウェイで開催される「頭文字D 30th Anniversary 2days」で展示と先行予約を開始し、2026年5月頃の発売を予定している。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

カローラレビン・スプリンタートレノ（AE86）エンジン部品の復刻を決定

－GRヘリテージパーツプロジェクトからシリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻－

TOYOTA GAZOO Racingは「GRヘリテージパーツプロジェクト」として、カローラレビン・スプリンタートレノ（AE86）＊1の4A-GEエンジン部品2点を復刻します。

4A-GEエンジン用のシリンダーヘッドSUB-ASSY、シリンダーブロックSUB-ASSYの復刻を決定。 9月13日（土）14日（日）に富士スピードウェイで開催される、“頭文字D 30th Anniversary 2days”において展示し、先行予約を開始。

GRヘリテージパーツプロジェクトは、「思い出の詰まった愛車に乗り続けたい」というお客様の想いに応えるべく、既に廃盤となっている補給部品を復刻し、純正部品として再販売する取り組みです。現在全8車種、200点以上の部品の復刻、再販売を行っています。

今回復刻生産することを決定した部品は、シリンダーヘッドSUB-ASSY、シリンダーブロックSUB-ASSYの2点です。

このGRヘリテージパーツ2点は、これからも長く、よりよい状態の「愛車」に乗り続けていただけるように、当時の基本的な設計・スペックはそのままに、最新のシミュレーション技術や工法、材料を取り入れて現代化しています。

復刻部品の主な特徴

シリンダーヘッドSUB-ASSY

燃焼室に切削加工を追加し、鋳肌をそのまま残した部分の面積を減らすことで、圧縮比のばらつきから生まれるエンジンごとの個体差を低減しました。吸気ポートには塗型処理を施し、未加工の状態での表面の凹凸を軽減しています。オリジナル部品では一部箇所のみで使用されていたカムキャップのノックピンを全箇所に追加することで、組付時の作業性を改善しました。

シリンダーブロックSUB-ASSY

シリンダーボアに現代のホーニング処理を施し、ボアの加工精度を向上させています。材料の鋳鉄は当時と比べてより高剛性のものを使用し、シミュレーションをもとにクランクキャップの構造に変更を加えることで、耐久性を向上させました。

お客様からの声を反映

さまざまなイベント会場でヒアリングしたお客様からのご要望をもとに、シリンダーヘッドSUB-ASSYは吸排気ポートの一部肉厚を増やしています。シリンダーブロックSUB-ASSYは、AE86だけでなく、FF車にも搭載できるよう、横置き設置用のボスとリブを追加しました。

9月13日（土）、14日（日）の2日間、富士スピードウェイ（静岡県）で開催される“頭文字D 30th Anniversary 2days＊2”にて、今回発売を予定しているGRヘリテージパーツと、この部品を組み付けた4A-GEエンジンを搭載し、販売中のGRヘリテージパーツを使ってレストアしたAE86を展示します。会場内のGRヘリテージパーツブースでは、発売予定のGRヘリテージパーツ2点の先行予約も受け付けます。なお、部品の詳細や予約後のスケジュールなどについては、当日ブースにてご確認ください。

先行予約終了後の受注方法については、順次TOYOTA GAZOO Racing GRヘリテージパーツのWebサイト＊3にて公開します。

AE86 2026年5月頃発売予定＊4＊5

シリンダーヘッドSUB-ASSY、シリンダーブロックSUB-ASSY

＊1 発売時期 1983年5月

＊2 詳細はこちらをご覧ください https://fujimotorsportsforest.jp/static/initial-d-30th/

＊3 詳細はこちらをご覧ください https://toyotagazooracing.com/jp/gr/heritage/

＊4 受注台数が一定数に満たない場合は、販売を見送る可能性があります

＊6 開発状況により、販売開始時期が変更される可能性があります

以上

