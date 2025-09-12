¡Ö¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÃµ¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡× °ì¿ÍÎ¹¹¥¤38ºÐÆÈ¿È·Ý¿Í¤¬¡¢´Ñ¸÷¥¿¥¯¥·ーÂß¤·ÀÚ¤êÎ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡ª ±¿Å¾¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥×¥í¤À¡×¤ÎÀ¼
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êーÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¡¢´Ñ¸÷¥¿¥¯¥·ーÂß¤·ÀÚ¤êÎ¹¤ÎÎÉ¤µ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£ONE PIECE¤ÎÆ¼Áü¤¬³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë·§ËÜ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥×¥í¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
Î¹¹¥¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¹¤ÎÎ®µ·¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸òÄÌÈñ¤Ë¡Ê¤ª¶â¤ò¡Ë¤«¤±¤ë¡£¡ÊºÇ¶á¡Ë¥¿¥¯¥·ー¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿ÌîÅÄ¡£º£¤Ç¤Ï£±Æü´Ñ¸÷¥¿¥¯¥·ー¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë´Ñ¸÷¥¿¥¯¥·ー¤Ï¡Ö¹â¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢·§ËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï£±ÆüÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö£µËü±ß¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤Î·§ËÜÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·§ËÜ¤Ã¤Æº£ONE PIECE¤ÎÆ¼Áü¤¬³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¡Ö¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ëµ¢¤ê¤Ë¡Ø¥ë¥Õ¥£¤ÎÁü¤Ë´ó¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¨¡©¥ë¥Õ¥£¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥µ¥ó¥¸¤âÁ´Á³´ó¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤â¡Ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹ÌîÅÄ¡£¡Ö¡Ø¤¨¡ª¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¡¢ONE PIECE¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÆ¼Áü½ä¤ê¤òËþµÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÍè¤¿¤é¥¾¥í¤â´ó¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤«¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶õ¹Á²¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤ÈÌîÅÄ¡£»þ´Ö¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏŽ¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªŽ£¡Ö¥×¥í¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊ¬¡¢°ìÈÖÆ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¢Æ»¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤È¤«¤âÃµ¤¹É¬Í×¤Ê¤¤¡£¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÌîÅÄ¡£¡ÖÎò»Ë¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êーÌîÅÄ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢£¹·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£