「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）

春Ｇ１を席巻した“マジックマン”が再び旋風を巻き起こす。ダービー９着以来のファイアンクランツが１１日、美浦Ｗで力強い走りを披露。併せ馬で遅れたものの、モレイラはノープロブレムと太鼓判。精神面の成長を実感し、確かな手応えをつかみながら来日初週の重賞に臨む。

併せ馬の遅れも、名手のジャッジは『ノープロブレム』だ。ダービー９着以来となるファイアンクランツは、美浦Ｗでグランプレジール（６歳１勝クラス）と併せ馬。モレイラが手綱を取り、呼吸を合わせて直線へ。ラストは強めに追って半馬身及ばなかったものの、脚取りは力強く、６Ｆ８２秒３−３７秒０−１１秒４とタイムもまずまずだ。

「全体的な雰囲気が良く、とても健康的に感じた。前回乗った時と比べると精神面が間違いなく成長しているね。リラックスして折り合いもつけやすかった」とモレイラ。「スピードに乗るまでに時間はかかったけど、長く脚を使うことを確かめることができた。心配はいらない」と手応えをつかんだようだ。また、堀師も「まだ晩成の傾向が強く、牡馬にしてはカイ食いが細いけど」としつつ、「体を減らすことなく調整できた点で心身のバランスが取れやすくなっている。春の戦績から能力差は少ない」と上々のジャッジを下した。

今回は自身の手綱で皐月賞Ｖへと導いたミュージアムマイルが最大のライバルになるが、鞍上は「他の馬のことは考えていない。自分の馬がリズム良く、集中力を保ちながらベストのレースをすることだけ」とキッパリ。短期免許の期間はスプリンターズＳ（２８日）までの３週間。春は高松宮記念、桜花賞、皐月賞とＧ１・３勝の荒稼ぎだったが、「毎回はうまくいかないもの。一つでも多く勝てるように頑張ります」と気を引き締める。秋もマジックマン旋風が吹き荒れそうだ。