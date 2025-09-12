

本記事では、9月9日にAppleが開いた新製品発表会で各製品にいち早く触れた筆者がレビューをしていく（筆者撮影）

筆者は新製品発表会に現地参加してきた

Appleが9月9日（現地時間）に開催したSpecial Eventは、iPhoneのラインナップを大きく見直す“転換点”となる発表会だった。

iPhoneにおける従来のヒエラルキーを覆すような製品ラインナップの再構築が行われた。特にiPhone 17は従来のスタンダードモデルの枠を大きく超え、過去のProモデルに匹敵する機能を備えながら256Gバイトモデルで12万9800円（税込）という価格を実現。ドルベースでは799ドルで、Appleの戦略的な意図が明確に現れている。

スタンダードモデルがお買い得になった背景には、アップル独自開発の半導体が成熟し、製造コストの最適化が進んだことに加え、新たに投入されるiPhone Airという実験的モデルの存在、およびProモデルがさらに高性能・高機能志向へシフトした影響があるだろう。



iPhone 17 Pro（筆者撮影）

iPhone Airは、従来のiPhoneラインナップには存在しなかった5.6mmという薄さを実現し、256Gバイトモデルで税込み15万9800円（999ドル）という価格帯。スタンダードモデルとProモデルの間に入る新しい市場セグメントの開拓を狙っている。

ただし、この製品がiPhone SEのような特別な位置づけの遊撃手になるのか、それとも将来的にメインストリームとなるのかは、まだ判断が難しい。

iPhone 17：スタンダードモデルがPro並みの性能に

今回の発表で最も印象深いのは、iPhone 17がスタンダードモデルでありながら、従来であればProモデルでしか享受できなかった機能を数多く搭載していることだ。6.3インチのディスプレイにProMotion技術が採用され、120Hzの可変リフレッシュレートを実現している。

これまでProモデルとの差別化要素として使われてきた技術が、スタンダードモデルに降りてきたことの意味は大きい。この技術は滑らかな表示と操作性の改善、そして省電力化にも寄与する。

A19チップの搭載も注目に値する。3nmプロセスで製造されるこのチップは、効率性と性能のバランスに優れ、iPhone 17のバッテリー持続時間を大幅に改善している。特に動画再生において、ProMotionと合わせてiPhone 16と比較して8時間の延長を実現したことは、日常的な使用において体感できる改善となるはずだ。

カメラシステムも大幅に強化されている。マクロ画質が大幅に向上する48MPのデュアルフュージョンカメラシステムに加え、新しいセンターステージフロントカメラの採用は、セルフィー文化が定着した現代において非常に実用的な改善だ。四角形のセンサーを採用することで、縦横どちらの撮影でも最適な構図を実現できるこの技術は、単なるスペック向上以上の価値を持つ。

なおセンターステージフロントカメラは、今回発表されたすべてのiPhoneで利用可能だ。

これらの要素を総合すると、iPhone 17はスタンダードモデル、すなわち「この製品を選んでおけば間違いない」という定番製品としての位置付けをさらに強化するものになっていると言える。

iPhone Air：極薄なのにA19 Proチップを搭載



iPhone Air（筆者撮影）

iPhone Airは、Appleの技術力を結集した実験的な製品だ。

5.6mmという薄さは、単なる技術的デモンストレーションではなく、モバイルデバイスの未来像を提示する試みだ。この薄さを実現するために、Appleは内部構造を根本から見直し、新しいプラトーデザインと呼ばれる設計手法を採用している。



iPhone Airは5.6mmという驚異の薄さ（筆者撮影）

特筆すべきは、この薄さにもかかわらずA19 Proチップを搭載していることだ。

これは高性能化と薄型化という、相反する要求を両立させるApple Siliconの技術的優位性も示しているが、実現できた背景には手が触れにくい上部に熱源が集中している利点もあるだろう。

また、eSIM専用とすることで物理SIMスロットのスペースを省き、バッテリー容量の確保に充てるという設計思想も理にかなっている。

ただし、iPhone Airには課題もある。カメラが単眼構成となり、従来のProモデルユーザーにはもちろん、デュアルフュージョンカメラとなったスタンダードモデルとの比較でも物足りない。

15万9800円という価格設定が、機能面での制約とスタイリッシュな外観のバランスを考えたときに妥当だと感じてもらえるのかは未知数だ。この製品の真価は、実際の市場での反応を見て判断する必要があるだろう。

iPhone 17 Pro：アルミニウムへの回帰と性能の飛躍



材質をチタンからアルミニウムに変更したiPhone 17 Proシリーズ（筆者撮影）

iPhone 17 Proシリーズでは、材質をチタンからアルミニウムに変更したことが話題となっている。

この変更は単なるコスト削減ではなく、熱管理の改善を目的とした戦略的な決定だ。アルミニウムはチタンより20倍優れた熱伝導性を持ち、新しいベイパーチャンバー冷却システムと組み合わせることで、高性能なチップをフルスピードで長時間動かすことが可能になる。

A19 Proチップは前世代比40%の性能向上を達成し、特にGPU性能の向上が顕著だ。これはA19にも共通する要素だが、各GPUコアにニューラルアクセラレータを統合することで、AI処理能力を大幅に強化している。

これは、Apple Intelligenceのさらなる強化に向けた布石でもある。既存の16コアNeural Engineも引き続き搭載される。

カメラシステムでは、初めて3つの背面カメラが48MPのフュージョンカメラとなり、8倍ズーム機能を搭載した望遠カメラが実現された。

200mm相当の超望遠撮影が可能になることで、撮影の表現力は格段に向上する。プロ向けのProRes RAW録画やGenlock機能の追加も、映像制作の現場でのiPhone活用をさらに促進するだろう。

多くの一般ユーザーには関係ない領域とはいえ、映像制作への参入が手軽になっている昨今、iPhoneをスタート地点にしたクリエイターを導く存在になるかもしれない。



Appleのティム・クックCEO（筆者撮影）

AirPods Pro 3：筆者は最も大きな違いを感じた

筆者が一連の製品を体験する中で、最も大きな違いを感じたのはAirPods Pro 3だった。なにしろ、少し聴いただけでもはっきりと音質面での大幅な改善を感じるからだ。

新しいマルチポートアコースティック構造により、低音域の表現力が向上し、サウンドステージが広がっている。アクティブノイズキャンセレーション性能も前世代比2倍、初代AirPods Proと比較すれば4倍の向上を達成しており、通勤や移動時の音楽体験を劇的に改善する。

ライブ翻訳機能の搭載も画期的だ。Apple Intelligenceと組み合わせることで、異なる言語を話す相手とのコミュニケーションを支援する。この機能は、旅行や国際的なビジネスシーンでの活用が期待される。ただし日本語への対応はすぐには行われず「年内」の予定となっている。

フィットネス機能の追加も重要な進化だ。心拍数センサーを内蔵することで、AirPodsだけで50種類のワークアウトを追跡できるようになった。Apple Watchなしでもフィットネストラッキングができるこの機能は、より多くのユーザーにとってAppleのヘルスケアエコシステムへの入り口となるだろう。

価格据え置きで、これだけの機能向上を実現したことは称賛に値する。音質向上、機能追加、バッテリー持続時間の延長を考慮すれば、明確にアップグレード対象となる製品だ。

Apple Watch：さらに踏み込んだ健康管理デバイスに

Apple Watchシリーズでは、特にSE 3のコストパフォーマンスの向上が目を引く。税込3万7800円という価格でS10チップ、Always-onディスプレイ、温度センサーを搭載し、従来の上位モデルに匹敵する機能を提供している。急速充電機能により15分の充電で8時間の利用が可能になったことも、日常使いでの利便性を大幅に向上させる。

最新のSeries 11では、高血圧の検知機能が大きな話題だ。血圧の数値を計測するのではなく、30日間のデータ蓄積により慢性的な高血圧の兆候を検知するこの機能は、世界で13億人が抱える健康問題への対処として組み込まれた。

あくまでもリスクを警告するだけだが、多くの人が潜在的に抱えるリスクだけに、睡眠スコア機能と組み合わせることで、総合的な健康管理ツールとしての価値を高める。価格は6万4800円（税込）からだ。

Ultra 3では、衛星通信機能の搭載が最大の注目点だ。地上の通信インフラが届かない場所でも緊急時の連絡や位置情報の共有が可能になることで、アウトドア活動での安全性が向上する。

42時間のバッテリー持続時間と組み合わせることで、長期間のアドベンチャーでも信頼できるパートナーとなる。価格は税込12万9800円から。



現地の様子（筆者撮影）

筆者が考える“製品選びのポイント”はコレ！

iPhone 17は、従来Proモデルを検討していたユーザーにとって非常に魅力的な選択肢だ。ProMotionディスプレイ、優れたカメラシステム、長時間バッテリーを、スタンダードモデルの価格で手に入れられることを考えれば、多くのユーザーにとってベストな選択肢となるだろう。

iPhone Airは、大画面と薄さ・軽さの両立を重視するユーザーにとっては興味深い選択肢だが、スタンダードモデルよりも高い価格とカメラの制約を天秤にかける必要がある。

このように考えれば、またも「必要ない」と思いつつProモデルにと向かうユーザーも少なくないだろう。買い替えサイクルが伸びていることを考えれば、それも悪くない選択肢だ。

一方でAirPods Pro 3は、現在AirPodsシリーズを使用していないユーザーにとって明確なアップグレード対象だ。音質向上、ANC性能、新機能の追加を考慮すれば、空間オーディオの優れた表現力も相まって、iPhoneユーザーには魅力的な選択肢であることは間違いない。

またApple Watch SE 3は、今回の発表で最もコストパフォーマンスに優れた製品の一つだ。Apple Watchの主要機能をほぼすべて利用できることを考えれば、初めてApple Watchを購入するユーザーにとって理想的と言える。

（本田 雅一 ： ITジャーナリスト）