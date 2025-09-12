9月12日に最終回を向けるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』。主演の松本まりからキャスト陣のクランクアップコメントが到着した。

参考：『奪い愛、真夏』数々の名シーンはどう生まれた？ “シリーズ生みの親”鈴木おさむが明かす

『奪い愛』シリーズは、2017年の金曜ナイトドラマ『奪い愛、冬』（テレビ朝日系）を皮切りに、2019年に『奪い愛、夏』（ABEMA）、2021年には『殴り愛、炎』（テレビ朝日系）、『奪い愛、高校教師』（テレビ朝日系）と展開し、さまざまな登場人物たちが愛を奪い合う“激しくも切ないドロキュン恋愛ドラマ”だ。

9月5日放送の第7話で“最終章”に突入した本作。ラストでは、すべてを捨てて禁断の愛を貫くことを誓った真夏（松本まりか）＆時夢（安田顕）を、今度こそ完全に引き裂くべく、正妻・空知未来（高橋メアリージュン）が単身タイムリープした。そんな“空前絶後のタイムリープ不倫”がついに完結。愛も執念も最大火力、未来の言葉を借りれば「4・5・9」。文字通り、かつてない“地獄”が連鎖する最終回がとなる。

息つく暇もなく、各地で“地獄のラストバトル”が展開される最終回。そのキッカケとなるのは、真夏が人生をやり直すために使ってきたタイムリープのトリガー。母・海野三子（水野美紀）から託された“腕時計”だ。三子によれば「使用回数は3回まで。それを超えると、大切な何かを奪われる」という、この時計。しかし前回、未来が勝手に使ってしまったことで、タイムリープした回数は真夏が使った分と合わせて合計4回となってしまい……。

そんな中、最終回では“タイムリープの代償”がついに発動してしまうことに。愛する夫を奪われまいと、あろうことかナイフを手に、真夏の背後に迫る未来。さらには、かつて自分からすべてを奪った真夏に復讐するため、元議員・咲川冬子（かたせ梨乃）が真夏の“大切なもの”を奪おうと接近。時を同じくして、真夏を激愛するストーカー・元也にも危機が迫り……。

どこまでも予測不能な地獄が連鎖する中、一縷の望みをかけ、もう一度タイムリープして現状を覆そうと決意する真夏。彼女を待ち受ける運命とは。

最終回の放送に先駆け、現場はクランクアップ。猛暑にも負けない熱量をもって撮影に臨み続けてきた主演の松本をはじめ、安田顕、高橋メアリージュン、白濱亜嵐、水野美紀らメインキャストが次々と撮影最終日を迎えた。

激しく葛藤しながらも禁断の愛を貫く真夏を繊細に演じ切った松本は、「私がどう表現すべきか悩んでしまった時も、現場の皆さんが温かい目で見守ってくださり、お芝居がしやすい環境を作ってくださいました」と時折目を潤ませつつも、はち切れんばかりの笑顔で感謝。さらには「実は私、この作品で安田さんと共演することを熱望し、ラブコールを送っていたんです。時夢役に安田さんが決まった時は、本当にうれしかったです！」とも明かし、安田に向かって「見えないところでもさりげなく支えてくださって、ありがとうございました」と深々と頭を下げました。

かたや、安田も「言葉はあふれるばかりですが…今はもうシンプルに『ありがとう』と言いたい。なかなか覚めない夢のような夏でございました」と感無量の様子。また、高橋は「3・3・4・1！ さみしい！」と絶叫し、劇中では宿敵だった松本と熱いハグを交わす一幕も。白濱も「出演者である自分が、こんなに客観しながら楽しめるドラマは初めてでした」とこの上ない充実感をにじませた。そして、『奪い愛』シリーズには欠かせないキャストとなっている水野は「引退したおさむさんに鞭打って、またシリーズが続くとは思いませんでした。たぶんこれで最後なんだろうな…と思いながら、かみしめて演じさせていただきました」とさみしさを感じつつ、笑顔で感謝を語った。

（文＝リアルサウンド編集部）