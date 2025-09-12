¡ÚÁíºÛÁª¡Ûà¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯á¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬½ÐÇÏ¤Ø¡¡µÕÅ¾ÁÀ¤¨¤ë¡Ö¹â»ÔÉ¼¡×¡Ö¿Ê¼¡ÏºÉ¼¡×¤ÎÂç°ÜÆ°
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç£±£±Æü¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¡£Íè½µ¤Ë¤â²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÎÓ»á¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÁªÂÐ¤ËÆþ¤Ã¤¿µÄ°÷¤é¤¬Ãæ¿´¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í½ÐÀÊ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ÐÀÊ¡¢Èë½ñ¤ÎÂåÍý½ÐÀÊ¡¢¤µ¤é¤ËÍîÁªÃæ¤ÎµÄ°÷¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£´£¸¿Í¤¬»²²Ã¡£¿äÁ¦¿Í£²£°¿Í¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊÙ¶¯²ñ¸å¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÃæ´ÖÁØ¤ä¼ã¼ÔÀ¤Âå¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ´¤È´õË¾¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¶¦Í¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¤Ï¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ×¤à¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼£´£±É¼¡¢ÅÞ°÷É¼£±£¹É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£¹¿ÍÃæ£µÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐÇËÂÎÀ©¤Ç¤Ï¹ÊóËÜÉôÄ¹¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸Ç¼¡£ÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¯ºö¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÊÝ¼é´ó¤ê¤ÎÀ¯¼£²È¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ÈÈï¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤«¤é¡Ö¹â»Ô¤Ä¤Ö¤·¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤ë¡£¤½¤Î¹â»Ô»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï£µ£°ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤«¤é¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÈÆ±¤¸¤¯À¤Âå¸òÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾®Àô»á¤È¤âÉ¼¤ò¿©¤¤¹ç¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¾®Àô»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¾®ÎÓ»á¤Ë¤¯¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯Á°¤È¤Î°ã¤¤¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£