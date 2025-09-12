10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。

主演の及川光博演じる心優しきゲイ・波多野玄一を取り巻く新たなキャラクターとして、玄一の“ラブ（恋）”を支えるパートナー相談所カウンセラー役として渋谷凪咲、玄一の“ホーム（家）”を支える不動産屋役として田中直樹（ココリコ）の出演が決定！

渋谷が演じるのは、パートナー相談所に勤め、良き相談相手として玄一の恋を見守る百瀬あかり役。NMB48のメンバーとして人気を集め、グループ卒業後も数々のバラエティー番組で爪痕を残す渋谷は、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど俳優としても脚光を浴び、様々な作品で活躍中。日本テレビ系日曜ドラマの出演は本作でプロデューサーを務める河野英裕が手掛けた2023年4月期ドラマ「だが、情熱はある」に出演して以来となる。

田中が演じるのは、玄一の親友・岡部成治役。コメディからシリアスまで変幻自在の演技で視聴者を惹き付け、今年1月期放送の日本テレビ系同枠ドラマ「ホットスポット」でも話題を呼んだ。そんな彼が、本作では世話好きで人情味溢れる不動産屋として玄一を支えていく。

渋谷凪咲・田中直樹 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/articles/5015njz1246a0k5olv9m.html

本作を彩るそのほかのキャストたちも、近日解禁予定！

◆イントロダクション

心優しき一人のゲイが、恋をした。

ちょっと不器用で、やたら情に厚い男・波多野玄一。50歳。

「人間は恋と革命のために生まれてきたんです！」

その胸をふるわせたのは、中学教師の作田索。38歳。

だけど彼は、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイ。

「恋なんていらない。革命はずっと“不革命”。僕の人生は、まだズッポリ模索中ですから」

それでも玄一は、あきらめない。

「だったら…“家”、買いませんか？2人の名義で。別れるのが死ぬほど面倒になるように。“家”を、僕たちの“かすがい”にするんです！」

恋の告白なのに、なぜか物件購入の打診--

真剣すぎて、どこかバカ。だけど本気。

そんな2人の前に現れたのは、15歳の少女・楠ほたる。

トーヨコに入り浸る訳アリ少女が、大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

恋も人生も、ままならない。

でもそれでも人は、誰かと関わってしまう。

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 10月12日スタート 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi