10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。

主演の及川光博演じる心優しきゲイ・波多野玄一を取り巻く新たなキャラクターとして、渋谷凪咲・田中直樹（ココリコ）の出演が決定！

渋谷が演じるのは、パートナー相談所カウンセラー・百瀬あかり役。パートナー相談所に勤め、良き相談相手として玄一の恋を見守る。

田中が演じるのは、不動産屋で玄一の親友・岡部成治役。世話好きで人情味溢れる不動産屋として玄一を支えていく。

当記事では、渋谷・田中のコメントを紹介！

◆渋谷凪咲 コメント

今作のテーマ。偏見を無くそうとは言っても本質的には無くなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました。私が演じさせていただく百瀬は、パートナー相談所のカウンセラーで及川さん演じる玄一と向き合います。太宰治の『人間は恋と革命のために生まれてきたのだ』この言葉を軸に、懸命に生きる百瀬のユニークな人間味をお届け出来るよう頑張ります。

◆田中直樹 コメント

ひびの不動産の岡部成治を演じさせて頂きます。とても素敵なテーマの作品で、「えっこの先どうなっていくのよ？」とドキドキしながら台本を読ませて頂いております。そんなワクワクする作品に参加させて頂けてとても光栄です。親友の玄一をはじめ、索やほたる、様々な方とご一緒させて頂くのが今からとても楽しみです。このドラマを観てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思って貰える様な、そんな岡部を演じたいです。