スポーツの先へ。暮らしに溶け込むリカバリー【オリエンタルトラフィック】のサンダルがAmazonに登場中‼
軽やかに、日常をアクティブに【オリエンタルトラフィック】のサンダルがAmazonに登場!
オリエンタルトラフィックのサンダルは、機能性とファッション性を融合したリカバリーサンダル。シンプルなベルトデザインが特徴で、幅広いスタイリングに自然と馴染む一足。
片足わずか135グラムという軽量設計により、長時間の着用でも足への負担を感じさせない。素材には柔軟性と耐久性を兼ね備えた軽量フォームを採用し、歩行時の衝撃をやさしく吸収する。
スポーツ後のリカバリーはもちろん、日常のちょっとした外出やリラックスタイムにも最適。アクティブなライフスタイルに寄り添いながら、街にも自然にも溶け込むデザイン。
「日常に溶け込むアクティブ」を体現する定番モデルとして、毎日でも履きたくなる快適さとスタイルを兼ね備えている。
