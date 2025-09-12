たとえポット２でも森保ジャパンに恩恵なし？ 「アルゼンチン、日本、ノルウェー、イタリア」2026年W杯“死の組”予想
2026年開催の北中米ワールドカップの出場国が徐々に決まっていく状況下で、密かに盛り上がっているのが“死のグループ予想”。日本がポット２に入ると仮定して、“最悪の組分け”をSNS上でユーザーが考えているのだ。例えば、以下のように。
「ブラジル、日本、ノルウェー、イタリア」
組分け抽選会（ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで現地時間2025年12月５日12時＝日本時間12月６日２時に開催予定）でのポット分けは、FIFAランキングに基づいて４つのブロック（ポット１〜ポット４）に振り分けられるが、抽選会時点で不明のプレーオフ６枠はポット４になる。
ポット１にはアメリカ、メキシコ、カナダの開催３か国に加え、FIFAランキングの上位９か国が入る。ポット２には次の上位12か国、ポット３にはその次の上位12か国が組み込まれ、ポット４には「残り６か国＋プレーオフ勝者６か国」がエントリーされる。興味深いのは、欧州プレーオフを勝ち抜いた４か国がポット４になる点だ。
では、具体的に開催国のアメリカ、カナダ、メキシコが確定のポット１には他にどこが入るのか。７月22日現在のFIFAランキングで判断すると、アルゼンチン（FIFAランキング１位）、スペイン（同２位）、フランス（同３位）、イングランド（同４位）、ブラジル（同５位）、ポルトガル（同６位）、オランダ（同７位）、ベルギー（同８位）、ドイツ（同９位）となる。
ポット２候補は、クロアチア（同10位）、イタリア（同11位）、モロッコ（12位）、コロンビア（同14位）、ウルグアイ（同16位）、日本（同17位）、セネガル（同18位）、スイス（同19位）、イラン（同20位）、デンマーク（同21位）、オーストリア（同22位）、韓国（同23位）あたりだ。
ポット３候補は、ノルウェー（同33位）、エジプト（同34位）、パラグアイ（同43位）、コートジボワール（同45位）などである。
そしてポット４の注目は、ヨーロッパ予選のプレーオフ組。本来ならポット１圏内のドイツ、ポット２のイタリアは今予選で苦戦しており、プレーオフに回ればポット４入りの可能性がある。
それを踏まえると、例えば「アルゼンチン、日本、ノルウェー、イタリア」「ブラジル、日本、ノルウェー、ドイツ」といった“死の組”もシナリオとして想定される。こうなると、ポット２の恩恵はもはやないと言えるか。
ヨーロッパ予選でここまで５戦全勝のノルウェーがどのポットに入るか、そしてヨーロッパのプレーオフ勝ち抜け組がどんな顔ぶれになるかは非常に興味深い。
果たして、あなたの考える“死のグループ”は？
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
「ブラジル、日本、ノルウェー、イタリア」
組分け抽選会（ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで現地時間2025年12月５日12時＝日本時間12月６日２時に開催予定）でのポット分けは、FIFAランキングに基づいて４つのブロック（ポット１〜ポット４）に振り分けられるが、抽選会時点で不明のプレーオフ６枠はポット４になる。
では、具体的に開催国のアメリカ、カナダ、メキシコが確定のポット１には他にどこが入るのか。７月22日現在のFIFAランキングで判断すると、アルゼンチン（FIFAランキング１位）、スペイン（同２位）、フランス（同３位）、イングランド（同４位）、ブラジル（同５位）、ポルトガル（同６位）、オランダ（同７位）、ベルギー（同８位）、ドイツ（同９位）となる。
ポット２候補は、クロアチア（同10位）、イタリア（同11位）、モロッコ（12位）、コロンビア（同14位）、ウルグアイ（同16位）、日本（同17位）、セネガル（同18位）、スイス（同19位）、イラン（同20位）、デンマーク（同21位）、オーストリア（同22位）、韓国（同23位）あたりだ。
ポット３候補は、ノルウェー（同33位）、エジプト（同34位）、パラグアイ（同43位）、コートジボワール（同45位）などである。
そしてポット４の注目は、ヨーロッパ予選のプレーオフ組。本来ならポット１圏内のドイツ、ポット２のイタリアは今予選で苦戦しており、プレーオフに回ればポット４入りの可能性がある。
それを踏まえると、例えば「アルゼンチン、日本、ノルウェー、イタリア」「ブラジル、日本、ノルウェー、ドイツ」といった“死の組”もシナリオとして想定される。こうなると、ポット２の恩恵はもはやないと言えるか。
ヨーロッパ予選でここまで５戦全勝のノルウェーがどのポットに入るか、そしてヨーロッパのプレーオフ勝ち抜け組がどんな顔ぶれになるかは非常に興味深い。
果たして、あなたの考える“死のグループ”は？
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番