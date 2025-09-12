プロ野球・西武は11日、8月27日にベルーナドームで行われた日本ハム戦で発生した停電について、おわびとお知らせの文章を発表しました。

27日の試合では9回に停電が発生。この影響で場内のメインビジョンやテレビ中継設備などの一部機器が使用できない事態となりました。

試合は一時中断となりましたが球場の照明には影響がなく、数分後に試合再開され西武が3-2で勝利。ヒーローインタビューは行われませんでした。

球団によると原因は、「過去に西武鉄道が実施した西武鉄道山口線の斜面整備工事の過程で、ベルーナドームへ送電する高圧ケーブルを破損していたことによるものと判明。その後、8月27日の降雨により破損箇所に雨が浸水した影響で停電が発生したと推察します」と報告しました。

再発防止のため「今回の事象を従業員および関係者に周知したうえで、埋設ケーブルへの影響を十分に考慮した安全管理を徹底いたします」とし、ファンや関係者へ「大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。今回の事象を重く受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメントしました。