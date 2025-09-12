　12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の4万4520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては147.50円高。出来高は1万226枚だった。

　TOPIX先物期近は3144.5ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIX現物終値比3.26ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44520　　　　　+350　　　 10226
日経225mini 　　　　　　 44520　　　　　+340　　　175727
TOPIX先物 　　　　　　　3144.5　　　　 +17.5　　　 11180
JPX日経400先物　　　　　 28265　　　　　+145　　　　 559
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　+2　　　　 526
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース