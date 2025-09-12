日経225先物：12日夜間取引終値＝350円高、4万4520円
12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の4万4520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては147.50円高。出来高は1万226枚だった。
TOPIX先物期近は3144.5ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIX現物終値比3.26ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44520 +350 10226
日経225mini 44520 +340 175727
TOPIX先物 3144.5 +17.5 11180
JPX日経400先物 28265 +145 559
グロース指数先物 757 +2 526
東証REIT指数先物 売買不成立
