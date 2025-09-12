「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１０日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉叔母に１８年の阪神ＪＦを制しているダノンファンタジーがいるウイルソン（牡、父コントレイル、杉山晴）は川田とのコンビで２７日の阪神５Ｒ（芝２０００メートル）でデビューを予定する。

０２年の新潟２歳Ｓを制したワナを祖母に持つボクマダネムイヨ（牡、父クリソベリル、東田）は２１日の阪神６Ｒ（ダート１８００メートル）でデビュー予定。１０日の坂路では４Ｆ５０秒７の好時計をマークしており、「思った以上に動けていて順調です」と東田師。

〈美浦〉千葉勢の動向。ピエドゥラパン（牝、父エピファネイア）は１９＆２０年京成杯ＡＨを連覇したトロワゼトワルの２番子。千葉師は「既にゲート試験は合格しており、来週入厩予定。バネがあっていい馬」と期待大。東京２週目の芝１６００メートルを目標に調整される。サトノダイヤモンド産駒のアッパーウォーター（牝）は１０月５日の東京５Ｒ（芝２０００メートル）にスタンバイ。「素軽い動き」とこちらも評価は高い。

７日の中山で初勝利を挙げたドンエレクトス（牡、高木）は、オキザリス賞（１１月９日・東京、ダート１４００メートル）へ駒を進める。