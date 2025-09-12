「有力馬次走報」（１１日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆昨年の高松宮記念覇者マッドクール（牡６歳、栗東・池添）が、出走を予定していたスプリンターズＳ（２８日・中山）を回避することになった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。１０日の栗東坂路での追い切り後に左前脚の繋靭帯に腫れが見られ、範囲が広がっていることが判明。近日中に滋賀県のノーザンファームしがらきに放牧に出される。

◆今年の高松宮記念覇者で春秋スプリントＧ１制覇を狙うサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀）が、スプリンターズＳに向けて美浦Ｗで２週前追い。ヒシアマン（３歳２勝クラス）、メイプルリッジ（６歳オープン）との３頭併せで６Ｆ８２秒８−３６秒７−１１秒７を計時し、軽快な脚さばきで併入した。

◆東海Ｓ１１着のエートラックス（牡４歳、栗東・宮本）はオーバルスプリント（２３日・浦和、ダート１４００メートル）へ。

◆セントウルＳ１４着のグランテスト（牝５歳）はオパールＳ（１０月４日・京都、芝１２００メートル）を視野に入れる。