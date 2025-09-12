◇パ・リーグ ソフトバンク1―9ロッテ（2025年9月11日 ZOZOマリン）

チームで唯一、捉えた打球だった。4月27日の楽天戦以来の「1番」で出場したソフトバンク・牧原大は6試合連続安打を記録した。4回無死、ロッテ・種市の低め直球を捉えて右翼線へ二塁打。周東が内野安打で続くと1死一、三塁、栗原の左犠飛で生還した。

執念を見せたのは6回1死。すでに8点差がつき、種市の状態を考えれば逆転は絶望的だった。1ボールからのスライダーを右膝に当てる自打球だ。もん絶し、ベンチに下がった背番号8は治療後、再び打席に戻ってきた。結果は遊飛に終わったが、9回の打席も立ってフル出場。「（6回は）気合で打ちました。大丈夫です。（右足の）皿のところです」と引き揚げる際は右足を引きずっていたが、気持ちでカバーした。

「もう最悪、規定打席届かなくても、チームが優勝してくれればもうそれでいい」と語る32歳だが、残り17試合で67打席に立てば初の規定打席に到達する。現在、リーグの打率1位は村林（楽天）の・301で、打率・306を維持すれば初のタイトルも視界に入る。

「ちょっと膝に当たってますけど、でも、痛みに強い選手なんで。明日、試合がないのをプラスに考えて、明後日、頭から行けるくらい治療してもらいたい」と小久保監督。2つの目標に向けた貴重な4打席となった。