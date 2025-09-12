広島３―２巨人（セ・リーグ＝１１日）――広島が連敗を６で止めた。

同点の九回に中村奨のソロで勝ち越し、その裏を森浦が締めた。巨人は二回以降に得点を奪えずに逆転負けし、４連勝でストップした。

巨人は山崎が悪いなりに粘り、攻撃陣も一回にビハインドをすぐにひっくり返した。しかし、打線は三回以降、わずか１安打と好機を作るのもままならず、手痛い逆転負けで連勝は４で止まった。

２連投中だった大勢が、コンディション面も配慮されてベンチ外となり、ブルペンが手薄な状態で臨んだ。６回２失点の山崎からバトンを受け、七回からは中川、田中瑛、船迫が無失点に抑えた。しかし、２―２の九回に５番手で登板した石川が、勝ち越しソロを浴びた。

シーズン最終盤で、蓄積した疲労はピークに達しているだろう。３連投となった田中瑛は、大勢と並んでチーム最多の今季５７試合目の登板だった。「誰も離脱しないことが一番。（誰かの不在は）カバーしないといけない」と田中瑛。中川は５５試合、船迫は５１試合と救援陣の奮闘は続く。

阿部監督は、２連投中で５２登板のマルティネスは、セーブがつくリードした場面でのみ登板させると決めていた。「なんとか、みんなでつないでいこうと思っていたんだけどね」と、僅差の黒星を受け止めた。

野手陣ではコンディション不良を訴えた吉川が欠場し、ベテランの丸も先発を外れた。クライマックスシリーズ進出を巡る争いが佳境を迎える中、選手それぞれが状態を整えることに加え、首脳陣の起用法も目先の試合だけにとらわれない、難しい判断を迫られている。

１・５ゲーム差の３位に迫るＤｅＮＡが敗れただけに、勝っておきたかった一戦をものにできなかった。残りは１４試合。ここでの踏ん張りは、進んだ先にある短期決戦でも必ず生きてくるはずだ。（平山一有）