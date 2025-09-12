¡È¥´¥ë¥ÕÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¿ÜÆ£ÌïðÕ¡¡ÌÀÆÁµÁ½ÎÃæ¤ØÅÅ·âÅ¾¹»¤Î¥ï¥±¡ªº£Ç¯3·î¤«¤éÁ´ÎÀÀ©¤Î³Ø¹»¤òÃµ¤·¤Æ¡Ä
¡¡»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¥á¥¸¥ã¡¼4´§¤òÃ£À®¤·¡¢Å·ºÍ¥´¥ë¥Õ¾¯½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÜÆ£ÌïðÕ¡Ê14¡á¥´¥ë¥Õ5/ÂÀÍÛ¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬9Æü¡¢¹âÃÎ¸©¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¾Ìç¹»¡¦ÌÀÆÁµÁ½ÎÃæ³Ø¤ËÊÔÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌïðÕ¤ÎÊì¡¦¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î3·îº¢¤«¤é¥´¥ë¥ÕÉô¤¬¤¢¤ëÁ´ÎÀÀ©¤Î³Ø¹»¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼ç¿Í¤Ï½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢´ð¼´¤È¤·¤¿°Æ¤òÌÊÌ©¤Ë¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¾ì¹ç¤ÎÂåÂØ°Æ¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤½¤ì¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¡¢²£Ê÷¤µ¤¯¤é¡¢²¬ÅÄ¹¸Ê¿¤éÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÇÚ½Ð¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥·¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î»°ÌÚ°ï»Ò´ÆÆÄ¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î´Ä¶ÌÌ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Î©¿´¤òÂ¥¤¹ÎÀÀ¸³è¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÊÔÆþ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éã¡¦·û°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Î´ðÁÃ¤ÈÎý½¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ç¡¢ÂÎ¤âÀº¿À¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â¿·¤·¤¤»É·ã¤òµá¤á¤ëÇ¯Îð¤Ç¡¢¿Æ¤È¤ÎÎý½¬¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¸«³Ø¤ÇÆ±¹»¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¹»Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£Éã¡¦·û°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ö¤Ç¹»Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢³Æ±¿Æ°Éô°÷¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÎé¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¿´¤è¤ê´¶Æ°¤ò¼Â´¶¤·¡¢ÌïðÕ¤Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ°éÊý¿Ë¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¡£Îéµ·Àµ¤·¤¤À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¹»¤Ë°¦Ì¼¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥´¥ë¥ÕÉô¤Ç¡¢³§¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ç¡Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ë6¹»¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¯ÌïðÕ¡£¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£