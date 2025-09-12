80年代後半から90年代に懸けてのバンドブームをけん引したロックバンド、PERSONZ（パーソンズ）が、10月9日午後7時30分から東京・イオンシネマ板橋でバンド史上初となる劇場イベント「PERSONZ LIVE MOVIE in AEON CINEMA」を開催する。

テーマは「PERSONZのライブ映像でたどるヒストリー」。約60分のライブ映像を上映して、メンバー全員が参加してのトーク、質疑応答も予定されている。

ボーカルのJILL（65）は「劇場は独特な空間です。過去に記録された映像がスクリーンの中で生き生きとまるで『今』の出来事のように映し出されます。今回、私たちのライブを瞬間、瞬間、撮りためた映像がイオンシネマさんで、スクリーンに映し出される素晴らしい機会をいただきました。劇場ならではの空間、音響の中でPERSONZの数々の歴史からの『MOMENTS』をご堪能ください」と話している。

チケット発売は9月13日午前10時からイオンシネマ板橋公式サイト、劇場券売機、窓口で販売する。

パーソンズは6月11日に23作目のオリジナルアルバム「WHAT A WONDER WONDER LAND」を発売。7月4日の熊本公演からツアー「WHAT A WONDER WONDERLAND TOUR」を行い、今日9月12日に全国15カ所16公演目のファイナル公演を東京国際フォーラムで行う。

1984年（昭59）6月にデビューしたPERSONZは、89年（平元）にはTBSドラマ「ママハハ・ブギ」の主題歌に起用された「DEAR FRIENDS」がヒット。現在はボーカルJILL（65）ギター本田毅（63）ベース渡邉貢（62）ドラム藤田勉（62）のオリジナルメンバーで活動している。

◆PERSONZ 1984年（昭59）にJILL、本田毅、渡邉貢、藤田勉で結成。86年にPERSONZに改名。87年にアルバム「PERSONZ」でメジャーデビュー。4枚目のシングルとして189年（平元）2月にリリースされた「DEAR FRIENDS」が、同年7月期のTBS系ドラマ「ママハハ・ブギ」の主題歌に起用されロングヒット。15年（平27）年に24年ぶりの武道館公演。