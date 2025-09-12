イメチェンしたい【40・50代】へ → ウルフ"すぎない"「プチウルフ」が超推せるーー！！

大胆なウルフカットは今の気分じゃないけど、軽やかにイメチェンしたいなら、「プチウルフ」が狙い目かも。Instagramのプロフィールで「『切りっぱなし + レイヤー』のプチウルフを考案」とコメントしている@kitadani_koujiroさんが紹介しているヘアスタイルなら、さりげなくウルフの要素を取り入れつつ、今っぽくイメチェンできそうなんです。今回は、そんな@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、40・50代に推したいプチウルフをピックアップしてご紹介します。

暑い時期に嬉しい結べる長さ

「暑い時期におろしも結びも出来る長さ」と、@kitadani_koujiroさんがコメントしているプチウルフがこちら。切りっぱなしのやや重いラインは、肩につくことではねやすくなり、外はねの持つ軽やかさをまとえます。レイヤーの位置は、大人女性に似合う落ち着きを演出できる、低めに設定。日中は暑さが続く初秋には、ざっくりヘアクリップでまとめるだけでも、レイヤーの動きで華やかに決まりそう。

多毛に悩む人も挑戦しやすい

短めのボブをベースにした、コンパクトに収まるシルエット。「今まで多毛・絶壁・ハチ張りで悩んでいた方でも大丈夫です」と@kitadani_koujiroさんがコメントするように、切りっぱなしだと広がりやすい多毛でも、さりげなくボリュームを落とせるプチウルフなら、扱いやすい状態で悩みにアプローチできそうです。明るめのベージュ系カラーで、柔らかいイメージも補って。

過ごしやすさ重視なら爽やかなショート

肩につかないショートボブをベースに選べば、見た目に涼しい印象を与えます。@kitadani_koujiroさんによると「襟足3センチあればギリギリ結べます」とのことで、暑さが戻ってきても、まとめられるので安心。プチウルフ特有の目立ち過ぎないレイヤーの位置とボリュームは、短さが与えるメンズライクな雰囲気を中和してくれます。

フェミニン派はベースを長めに

顔まわりから後ろへ向けて、徐々に長くなるようにレイヤーを入れた、くびれが際立つフェミニンな仕上がり。@kitadani_koujiroさん曰く、「結んでも良し、ワンカールでも」とのことで、アレンジも楽しめそうです。クラシカルなムードの装いがショーウィンドウに並び始める今日この頃は、こんなエレガントなヘアスタイルにイメチェンしてこれからの季節のオシャレを楽しんでみませんか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S