吉田羊、羊肉のジンギスカンは「昔、食べられなかったですね。避けてました」
女優の吉田羊が、9月10日に放送されたバラエティ番組「秋山ロケの地図」（テレビ朝日系）に出演。ジンギスカンは「昔、食べられなかったですね。（仲間として）避けてました」と語った。
吉田は今回、映画「遠い山なみの光」の宣伝を兼ねて同番組にゲスト出演。栃木・宇都宮市を自由気ままにロケを楽しんだ。
吉田とロバート・秋山竜次は同じ福岡出身で、昨年の大河ドラマ「光る君へ」（NHK）で共演した仲。秋山が「ロケしてくれるの！？ マジで？」と驚くと、吉田は「いくつかいただいたお話の中で、この番組は『やります！』って言いました」と即決、「秋山さんだ。やります！」と、前のめりで番組にやって来たと話す。
同番組は地元民から寄せられたたくさんの情報（地図）をもとにロケをする番組だが、宇都宮動物園に関するオススメ情報について、吉田は「吉田“羊”としては、やっぱり行きたいですよね。羊としては。動物園、ちょっと1回」と語る。
そんな吉田に、秋山は「（羊という名前だと）ジンギスカンとかは食べられない？」と質問。吉田は「昔、食べられなかったですね。（仲間として）避けてました」と話し、「でも美味しいものを食べてから食べるようになりました。避けてたんです」と語った。
