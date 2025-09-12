結婚式のご祝儀、忘れた上に「1万円はあり得ない」と憤る女性　その後、疎遠になり絶縁

結婚式での友人の振る舞いやマナーは、その後の関係性に大きく影響することがある。投稿を寄せた神奈川県の30代女性は、ご祝儀をめぐって疎遠になった友人がいるそう。

「結婚式を挙げた時のこと。全てが終わり、控室に戻るとさっきまで出席していた友達からTELやLINEが来ていました」

ご祝儀を渡し忘れた友人が、直接渡したいから式場に戻るとのことだった。（文：境井佑茉）

「他の友人は3万円を包んでくれていました」

ウェディングドレスから私服に着替えた後だったが、なんとかご祝儀を受け取った女性。しかし、その金額に複雑な気持ちになったようだ。

「中身を見ると1万円札が1枚。 他の友人は3万円を包んでくれていました。金額の問題ではなく、気持ちの問題ですが、渡し忘れた上に1万円はあり得ないと思いました」

一般的に、友人へのご祝儀は3万円が相場とされている。他の友人が3万円だっただけに、より悪目立ちしてしまったのだろう。もちろん、金額だけでお祝いの気持ちが測れるものではない。しかし、「渡し忘れた」という経緯も相まって、女性は友人に失望した様子だ。

「それが原因ではないですが」と前置きし、その友人とは結婚式以来、疎遠になっていると明かした。この一件がきっかけではないとしつつも、このような些細な価値観のズレが亀裂を生んだのだろう。

