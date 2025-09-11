素性の良い走りの良さを扱いやすくパワーアップして楽しむ ニッサン フェアレディZ 【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナープロフィール
お名前：さくら
年齢：50代
車両名：ニッサン フェアレディZ34
年式：平成29年式
型式：CBA-Z34
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：１年
年間走行距離：5,000
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決め手となったポイント
走りがいい、見た目がかっこいい。と、ほとんど全てに惚れ込んで購入を決めたようだ。
ノーマルから変えた経緯
乗りやすさを良くするという目的を持ってカスタマイズを開始したそうだ。
良い点・こだわりのポイント
ブレーキキャリパー（止まります）とブレーキに重きを置いているところが素晴らしい。ノーマルでもパワーは十分と言える車両なので、さらなる性能アップにブレーキは欠かせないポイントなのだ。
外装関係
ご本人は「変えようがない」と表現してくれた。それだけニスモの完成度は高く、非の打ち所がないと言うこと。さすがのスタイリングだ。
外装：NISMO
内装関係
シート：レカロ
足回り
パワーアップしている出力に対して、ブレーキの「止まる」そして「曲がる」も性能アップ。バランスの良いチョイス。
ブレーキキャリパー：エンドレス
ショック：オーリンズ
モノブロック
ホイール
ホイール：RAYS グラムライツ 57DR 19インチ
エンジン関連の変更点
マフラーで排気を向上させるだけでなく、ECUを書き換えることでパワーアップだけでなく好みの特性へと進化させている。
ECU：書き換え
マフラー：
次に変えたいポイント
カスタムは終わりました
スーパーオートバックス戸田店
スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。
さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！
一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。
浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！
レッズファンは今すぐGooooooo!
【スーパーオートバックス戸田】
場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2
営業時間：10:00-19:30
電話番号：048-424-0189
https://sa-toda.jp/