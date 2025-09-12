『ぼくたちん家』渋谷凪咲＆田中直樹の出演決定！ 主人公・及川光博の“ラブとホーム”を支える
及川光博が主演する10月12日スタートのドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の追加キャストとして、渋谷凪咲と田中直樹（ココリコ）の出演が発表された。渋谷は主人公の心優しきゲイ・玄一（及川）の恋を見守るパートナー相談所カウンセラー、田中は玄一の親友で人情味あふれる不動産屋を演じる。
【写真】渋谷凪咲、『リベンジ・スパイ』キュートすぎる笑顔のクランクアップショット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。プロデュースを務めるのは河野英裕。脚本は、⽇テレシナリオライターコンテストで2023年度審査員特別賞を受賞した松本優紀が手掛ける。
及川が演じるのは、恋のために家を買おうとする50歳の心優しきゲイ・波多野⽞⼀。不器用で、やたら情に厚い⽞⼀は、ある⽇、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの⻘年に出会い、恋をした。これをきっかけに、⽞⼀の人生が動き出していく。
渋谷が演じるのは、パートナー相談所に勤め、良き相談相手として玄一の恋を見守る百瀬あかり。渋谷の日本テレビ系日曜ドラマへの出演は、本作でプロデューサーを務める河野英裕が手掛けた2023年4月期ドラマ『だが、情熱はある』以来となる。
渋谷は「今作のテーマ。偏見を無くそうとは言っても本質的には無くなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました」と語っている。
田中は、玄一の親友・岡部成治役として出演。1月期放送の同枠ドラマ『ホットスポット』でも話題を呼んだ田中が、本作では世話好きで人情味あふれる不動産屋として玄一を支えていく。
田中は「このドラマを観てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思って貰える様な、そんな岡部を演じたいです」とコメントしている。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて10月12日より毎週日欧22時30分放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆渋谷凪咲
今作のテーマ。偏見を無くそうとは言っても本質的には無くなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました。私が演じさせていただく百瀬は、パートナー相談所のカウンセラーで及川さん演じる玄一と向き合います。太宰治の『人間は恋と革命のために生まれてきたのだ』この言葉を軸に、懸命に生きる百瀬のユニークな人間味をお届け出来るよう頑張ります。
◆田中直樹
ひびの不動産の岡部成治を演じさせて頂きます。とても素敵なテーマの作品で、「えっこの先どうなっていくのよ？」とドキドキしながら台本を読ませて頂いております。そんなワクワクする作品に参加させて頂けてとても光栄です。親友の玄一をはじめ、索やほたる、様々な方とご一緒させて頂くのが今からとても楽しみです。このドラマを観てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思って貰える様な、そんな岡部を演じたいです。
