◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本６―２米国＝延長８回タイブレーク＝（１１日・沖縄セルラー那覇）

スーパーラウンド（ＳＲ）初戦は、日本（１次Ｒ・Ａ組１位）が６−２で米国（Ｂ組１位）との全勝対決を制し、首位に立った。１−１で迎えたタイブレークの延長８回に岡部飛雄馬（敦賀気比）の勝ち越し３点二塁打などで５得点。１次Ｒから持ち越す２勝を含め、３勝０敗とした。唯一の２年生で最速１５０キロ左腕・末吉良丞（沖縄尚学）が先発し、４回１／３を無安打無失点、５奪三振。１２日午後６時３０分からのパナマ戦では、創成館の最速１４９キロ右腕・森下翔太が先発する。

思い込んだら−男のど根性で振り抜いた。岡部のバットが生み出した強い打球は、那覇の指笛に乗って加速し、浅めに守っていた右翼手の頭上を越えた。勢いのままに二塁を蹴って三塁を目指すが、オーバーランに気づいて慌てて戻り、間一髪セーフ。その瞬間、セルラー那覇が祝祭の空間と化した。

「真っすぐだけを待って、思いっきり打ちに行きました。米国の投手は身長も高いから、アゴが上がらないように意識してました」。延長８回タイブレークに突入し、無死満塁。ランヘルの１５０キロを振り抜いた。走者一掃の３点二塁打で、米国撃破を現実にした。

今大会は６試合で１５打数６安打の打率４割。５打点５盗塁のラッキーボーイだ。５回２死二塁、奪われた先取点は、自らが遊ゴロを一塁へ悪送球したもの。帳消しの一打に笑顔がはじけた。

直前に伏線があった。９番の坂本慎太郎（関東第一）が２ストライクに追い込まれてからファウルで６球粘り、１２球目で四球を選んだ。岡部は「坂本があれだけ粘ってくれたんで、ネクストであの球を見る時間もあった。それもあっての一打。坂本に感謝したい」と礼を述べた。

「飛雄馬」の名前の由来は野球漫画「巨人の星」の主人公。野球好きの父・烈雄さんは「本気で教えるから本気でついてこい」と早朝ランニング、河川敷での１００本ノック、バッティングセンターでの１０００球打ちと漫画同様に猛特訓で鍛えあげた。身長１６５センチと小柄だが、闘志全開で立ち向かう。好きな言葉は「小さな巨人」。大柄な選手が多い米国を相手に、大和魂で勝利をつかんだ。

今夏の甲子園１回戦・横浜戦では「１番・投手」で先発出場したが、２回途中を４失点ＫＯ。初戦で散った。夏を終わらせた横浜の阿部葉太は今大会で主将、岡部が副将を担う。阿部が「岡部は自分のことが好きなので」と言えば、岡部も「プエルトリコ戦の前には、お昼を食べた後に阿部君から僕の部屋に来て、一緒に寝てました」と明かした。昨日の敵は今日の友。結束は固い。「日本らしく機動力を生かして、粘り強さを持って、優勝できるように頑張りたい」と岡部。いざ世界一へ。ゆけゆけ飛雄馬、ドンと行け！（加藤 弘士）

▼米国にスーパーＲ初勝利 日本が延長８回、タイブレークで米国に勝利。Ｕ―１８Ｗ杯のタイブレーク勝利は、１７年スーパーＲ・オーストラリア戦以来、２度目。

また、Ｕ―１８Ｗ杯での高校日本代表（０４年以降）の米国との対戦成績は、５勝６敗。１次Ｒ（予選Ｒ）と、スーパーＲ以降（２次Ｒ、決勝）に分けて出すと

ラウンド 勝敗内訳

１ 次 〇〇●〇〇

スーパー ●●●●●〇

スーパーＲ以降で勝利は初めてだ。

◆スーパーラウンド（ＳＲ） ＳＲは１次Ｒの各組３位までで争われる。進出チーム間の対戦成績が持ち越されたうえで、別組だった３チームとそれぞれ対戦。計５試合の戦績で上位２チームが決勝、続く２チームが３位決定戦に進む。

◆岡部 飛雄馬（おかべ・ひゅうま）２００７年１１月２０日、兵庫・宝塚市生まれ。１７歳。安倉小１年から安倉里ノ坊キングスで野球を始め、６年時には阪神タイガースジュニアに所属。中学では兵庫伊丹ヤングでプレー。敦賀気比では１年春からベンチ入りし、２年春、３年春夏の甲子園に出場。５０メートル６秒０。１６５センチ、６６キロ。右投左打。