◆パ・リーグ 日本ハム１０―４オリックス（１１日・エスコンフィールド）

２位の日本ハムが電光石火の速攻で２連勝し、首位ソフトバンクに２ゲーム差と再接近した。プロ初勝利を目指したオリックスの２年目左腕・東松（とうまつ）に初回から襲いかかり、打者一巡で７安打６得点の猛攻。１６安打１０得点で、頭部にバットが直撃し入院中の八木裕打撃コーチ（６０）に最高の“お見舞い”を届けた。ソフトバンクは最下位のロッテに大敗して３連敗し、優勝マジックは１５のまま。熱パがまたヒートアップしてきた。

快音が止まらない。日本ハム打線が一気の攻めで、オリックス投手陣をのみ込んだ。初回先頭の野村から怒とうの５連打。この回７安打を集中、打者一巡で一挙６点を奪った。初回に６得点以上は、１１得点を挙げた２１年９月１１日以来、ちょうど４年ぶり。新庄政権初となる初回の猛攻で、終わってみれば１６安打１０得点。頭部にバットが直撃し入院中の八木打撃コーチに、最高の“エール”を届けた。

９日のソフトバンク戦（エスコン）、８回に近藤が二飛に倒れた際に折れたバットが一塁ベンチへ。打球を目で追っていた八木コーチの左側頭部を直撃した。頭蓋骨骨折はなかったが、脳内には一部出血と腫れが確認され、札幌市内の病院に入院。１週間程度の予定だが、この試合から横尾２軍打撃コーチが１軍に合流した。試合前のミーティングでは、林ヘッドコーチが「八木さんのために勝とう」と呼びかけた。今川も「戻ってきたときには、１位を取ってるぐらいの勢いでやりたい」と意気込んだ。

“新庄マジック”も決まった。先発した２年目左腕・東松に対し、今季初めて野村を１番で起用。新庄監督は「きょうの打線は結構時間かかりましたね。先頭バッターが初回にああいうヒットを打ってくれると乗る」。４年前から大きく変わった打線で、唯一両方でスタメン出場した男が猛攻の口火。５点を奪った後の１死二、三塁では、ファウルになったが田宮に２ランスクイズを指示するなど、攻撃の手を緩めなかった。

敵地でオリックスに３連敗した悪い流れも断ち切り、ホームで２連勝。敗れた首位ソフトバンクに２差と迫った。新庄監督は「面白くなってきましたね。緊張感持って、毎試合。もう“愉（たの）しむ”ってレベルは超えてきてるから。プレッシャーの中で勝っていく」。安心して静養できるよう、そして早期復帰を願って。八木コーチと共に戦ってきた打線が、逆転Ｖへの道を切り開いていく。（山口 泰史）