夏合宿特集第３弾の最終回は、昨季の学生駅伝２冠で箱根駅伝３位の国学院大。昨季、出雲駅伝と全日本大学駅伝を快勝したチームは唯一、逃した箱根路の初制覇を今季最大の目標に掲げ、夏を全力で駆け抜けた。就任１７年目の前田康弘監督（４７）は「昨年以上の練習が積めました」と手応え。「今季こそ箱根で勝ちます」と主将の上原琉翔（りゅうと、４年）もチーム全員の思いを代弁した。「継承」と「革新」をスローガンに箱根の頂上を目指す。

大学駅伝界には「夏を制する者が箱根を制する」という格言がある。泥臭く走り込んだチームが新春の箱根路で活躍する傾向からだ。国学院大の夏合宿で重要な練習の１つが標高約１５３０メートルで起伏が激しい長野・蓼科高原の女神湖周回コース（１周約１・８キロ）で行われる３２キロ走。今年は主将の上原、エースで副将の青木瑠郁（るい、４年）らが先頭を引っ張り、過去最高のタイムでゴールした。前田監督は「故障しないように練習をセーブさせることが私の仕事です」と充実した表情で話した。

今季のチームスローガンは「はばちかす〜想（おも）いの継承、そして革新へ〜」。上原主将は「『はばちかす』は僕の地元の沖縄の方言で『名をとどろかせる』などの意味です」と説明。対照的な「継承」と「革新」についても熱く語った。「箱根で勝つ、という思いを継承しながら、改善すべき点があれば改善するということです。例えば、朝の補強トレーニングは昨年より時間をかけて行うようにした。その結果、故障者がいなくなり、チームが底上げされました」

昨季まで箱根で３年連続２区を走った平林清澄（２２）＝ロジスティード＝が卒業。後継者候補は青木、マラソン日本人学生歴代８位の高山豪起（４年）らが挙がる。青木は「他校のエースとバチバチに戦って勝ちたい」と力強い。

昨季、出雲４区と全日本５区で区間賞の野中恒亨（３年）、箱根７区２位の辻原輝（３年）らは往路で他校の主力と対等以上に戦える力を持つ。箱根１０区３位の吉田蔵之介（３年）ら単独走に強い復路タイプの選手も充実。さらにルーキーの高石樹、野田顕臣ら新戦力も台頭している。

鍵は山上りの５区だ。前々回の上原は区間１７位、前回は高山が１４位と苦戦した。「上原、高山は平地の主要区間を任せたい。５区は下級生を育てています」と指揮官は戦略の一端を明かす。

１９年の出雲で学生３大駅伝初優勝を果たして以降、３大駅伝の平均順位は４・０６位。安定した力を発揮している。今季のチーム目標はあくまで「箱根駅伝総合優勝」。青木は「前回、本気で勝ちに行って勝てなかった。だからこそ、見えてきたものがあります」と言葉に力を込めた。勝つ喜びと負けた悔しさ。昨季、その両方を知った国学院大は、１つ上のレベルのチームに成長して今季の駅伝シーズンに臨む。（竹内 達朗）

〇…昨季の主将でエースの平林は卒業後も前田監督の指導を受け、国学院大を練習拠点としている。後輩たちにとって心強い存在だ。８月の合宿にも同行。昨夏の練習では先頭でチームを引っ張ったが、今夏は最後尾で後輩を見守るようにして走った。青木は「いつも平林さんと一緒に練習できることはありがたい。負けないようにしたいと思っています」と前向きに話した。